Украинцы серьезно повредили российский оборонный завод

Четыре цеха по производству БПЛА повреждены на ижевском заводе «Купол» после вчерашней атаки. Работа предприятия остановлена, сообщает телеграм-канал ASTRA.

По данным источников канала в экстренных службах региона, в результате вчерашнего прилета двух БПЛА по ИЭМЗ «Купол» в Ижевске было повреждено здание 1-го корпуса, где производят беспилотники.

Один дрон влетел в окно цеха 106, второй ударил в крышу цеха 110 и взорвался. Произошел пожар. В результате обвалилась кровля здания на площади 1300 кв.м.

Удар повредил цеха, где занимаются металлообработкой, пайкой микросхем и где выпускают готовые БПЛА.

Производственная площадка предприятия по этому адресу отвечает за разработку и производство микросхем для военных дронов. Там работают круглосуточно в три смены, узнала ASTRA. После атаки работа предприятия была приостановлена.

Погибли три сотрудника «Купола», еще 45 пострадали, из них 35 госпитализированы.