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Украинцы серьезно повредили российский оборонный завод

17:48 1803

Четыре цеха по производству БПЛА повреждены на ижевском заводе «Купол» после вчерашней атаки. Работа предприятия остановлена, сообщает телеграм-канал ASTRA.

По данным источников канала в экстренных службах региона, в результате вчерашнего прилета двух БПЛА по ИЭМЗ «Купол» в Ижевске было повреждено здание 1-го корпуса, где производят беспилотники.

Один дрон влетел в окно цеха 106, второй ударил в крышу цеха 110 и взорвался. Произошел пожар. В результате обвалилась кровля здания на площади 1300 кв.м.

Удар повредил цеха, где занимаются металлообработкой, пайкой микросхем и где выпускают готовые БПЛА.

Производственная площадка предприятия по этому адресу отвечает за разработку и производство микросхем для военных дронов. Там работают круглосуточно в три смены, узнала ASTRA. После атаки работа предприятия была приостановлена.

Погибли три сотрудника «Купола», еще 45 пострадали, из них 35 госпитализированы.

Ранее атаку подтвердил Генштаб ВСУ. «Подтверждены точные попадания в корпус №1 на площадке №1. Зафиксирован пожар. Результаты поражения уточняются», — заявляли в ведомстве.

Ижевский электромеханический завод «Купол» — одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России, созданное в 1957 году. Он выпускает ЗРК «Тор-М2Э», а также мишенно-тренировочные комплексы «Саман-М1» и «Адъютант», и производит их сервисное обслуживание, сообщал в 2023 году директор предприятия Фанил Зиятдинов в интервью «Российской газете».

После начала российского вторжения в Украину, в июле 2023 года, по данным Reuters, на заводе началось производство ударных беспилотников «Гарпия-А1», использующих двигатели и комплектующие из Китая.

Завод «Купол» внесен в санкционные списки Евросоюза, США, Канады, Украины и Швейцарии.

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