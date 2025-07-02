В центре Москвы взорвались машины

В среду, 2 июля, во дворе жилых домов в Старопименовском переулке в центре Москвы произошло возгорание автомобилей. По словам очевидцев, перед пожаром были слышны хлопки, похожие на взрывы.

«Пожарка уже здесь, был ба-бах, когда к дому подходила. И дым валил, что-то взорвалось. Сейчас уже получше», — рассказала местная жительница в чате района.

На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как несколько машин охвачены огнём. Столб густого чёрного дыма поднимался на уровень этажей, рядом с горящими авто собрались местные жители.

В пресс-службе столичного управления МЧС сообщили, что по прибытии пожарных было установлено возгорание двух автомобилей на площади 6 квадратных метров. Пожар ликвидировали в кратчайшие сроки. Пострадавших, по данным ведомства, нет.