Дым дорого обошелся бакинским ресторанам

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

В Баку сотрудники 11-го регионального управления экологии и природных ресурсов совместно с группой мониторинга загрязнения окружающей среды провели очередной рейд в заведениях общественного питания.

По ее словам, в ходе контрольно-измерительных работ было установлено, что выбросы в атмосферу, зафиксированные у дворца бракосочетаний «Фидан», а также в ресторанах «Рахиб», «Сехирли Тяндир», «Гайнана» и «Кюкю», превышают допустимую норму.

«По данным фактам в отношении уполномоченных представителей заведений составлены протоколы. Каждому из объектов будет назначен штраф в размере 2 500 манатов», — отметила Ибрагимова.