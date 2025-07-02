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В Баку теперь будет парк «Узбекистан»

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18:37 827

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 2 июля заложили фундамент парка «Узбекистан» в БакуОб этом информирует сайт главы азербайджанского государства.

Парк «Узбекистан» – широкомасштабный культурно-рекреационный проект. Здесь будет создана уникальная среда, отражающая богатую историю, архитектуру и культуру Узбекистана, в том числе Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы и Коканда. Парк, площадь которого составит 5 гектаров, будет разбит в форме карты Узбекистана. Здесь также будут функционировать музей, кинотеатр, амфитеатр, башня, рестораны и кафе, где будут представлены образцы национальной кухни Узбекистана, торговая зона, магазины сувениров и подарков, зоопарк, гостиница. Основными объектами парка станут архитектурные образцы Бухары, Самарканда и Хивы.

Парк, который будет разбит в Белом городе, является символом братства, дружбы, исторически сложившимися между государствами и народами Азербайджана и Узбекистана. Строительство парка еще больше укрепит культурные связи двух народов.

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