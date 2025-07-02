Азербайджан и Афганистан нацелены на сотрудничество

Как сообщает Кабинет министров Азербайджана, на встрече стороны подчеркнули важность 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов обсудил в Баку с заместителем премьер-министра Афганистана Абдулом Гани Барадаром перспективы экономического сотрудничества между двумя странами.

Отмечалось, что с момента присоединения к ОЭС в 1992 году Азербайджан активно участвует в инициативах, направленных на развитие регионального сотрудничества.

«В ходе встречи обсуждались возможности взаимодействия между Азербайджаном и Афганистаном в экономической, торговой, транзитной и гуманитарной сферах», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны затронули вопросы, представляющие взаимный интерес в рамках трехстороннего формата сотрудничества Азербайджан–Узбекистан–Афганистан.