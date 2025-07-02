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Граждане пришли к Сабине Алиевой

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19:00 110

Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики Сабина Алиева провела очередной прием граждан в Баку.

Каждый из обратившихся - как граждане Азербайджана, так и иностранные лица - был принят омбудсменом индивидуально. По ряду вопросов были предприняты необходимые меры для их решения на месте, а по другим, требующим дополнительного расследования, отмечено, что обращения будут направлены в соответствующие государственные органы для дальнейшего рассмотрения согласно действующему законодательству.

Во время приема гражданам предоставлялись юридические консультации. Также было отмечено, что обращения можно направлять в аппарат омбудсмена круглосуточно через горячую линию 916, электронную почту, почтовую связь, а также через социальные сети.

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