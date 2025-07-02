Советник Путина предложил задуматься о возвращении цензуры

Российским властям следует официально создать институт цензуры, взяв за образец советское Главное управление по охране гостайн в печати, известное как Главлит, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его мнению, это избавит депутатов от необходимости постоянно менять действующее законодательство, чтобы ограничить распространение произведений искусства, «которые могут содержать еще несформулированные угрозы для духовного состояния общества».

В колонке для «Российской газеты» Швыдкой подчеркнул, что «количество трудно формализуемых с юридической точки зрения требований к деятелям культуры, редакторам, продюсерам и издателям не может возрастать до бесконечности». Такой подход отражается на качестве произведений и отбивает желание творить. «Было бы честнее вернуться к цензуре, которой занимались бы профессионалы, а не бюрократы различных ведомств, сами не понимающие, чего им бояться, чтобы не потерять место», — заявил советник президента. Он выразил уверенность, что только возрождение масштабного института цензуры с «тысячами» специалистов «может сохранить здоровую обстановку в творческой среде». «Возможно, меня мучает ностальгия. Но… в существовании цензурного ведомства была своя логика. Предварительная цензура защищала от карательной», — заключил Швыдкой.

24 июня Госдума одобрила законопроект о запрете показа фильмов, «отрицающих или дискредитирующих российские духовные ценности». До этого депутаты обязали организаторов культурных мероприятий — выставок, фестивалей, концертов — согласовывать тематику и другие параметры с органами внутренних дел.