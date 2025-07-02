Пи Дидди избежал пожизненного заключения

Как сообщает The New York Times, по наиболее тяжким статьям обвинения Комбс был оправдан.

Суд признал его невиновным по двум эпизодам торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации (sex trafficking), а также по делу о предполагаемом участии в преступном сообществе (по статье RICO).

В то же время Комбс был признан виновным по двум эпизодам, связанным с перевозкой людей с целью вовлечения их в проституцию. По каждому из этих эпизодов ему грозит до 10 лет лишения свободы. Конкретную меру наказания определит судья на отдельном заседании.

Если бы обвинения в торговле людьми подтвердились, рэперу грозило бы минимум 15 лет за каждый эпизод, а по статье об участии в преступном сообществе — пожизненное заключение.