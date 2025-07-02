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Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Пи Дидди избежал пожизненного заключения

19:17 1577

Жюри присяжных огласило вердикт по делу рэпера Пи Дидди (Шона Комбса).

Как сообщает The New York Times, по наиболее тяжким статьям обвинения Комбс был оправдан.

Суд признал его невиновным по двум эпизодам торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации (sex trafficking), а также по делу о предполагаемом участии в преступном сообществе (по статье RICO).

В то же время Комбс был признан виновным по двум эпизодам, связанным с перевозкой людей с целью вовлечения их в проституцию. По каждому из этих эпизодов ему грозит до 10 лет лишения свободы. Конкретную меру наказания определит судья на отдельном заседании.

Если бы обвинения в торговле людьми подтвердились, рэперу грозило бы минимум 15 лет за каждый эпизод, а по статье об участии в преступном сообществе — пожизненное заключение.

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