Пи Дидди избежал пожизненного заключения

Жюри присяжных огласило вердикт по делу рэпера Пи Дидди (Шона Комбса).
Как сообщает The New York Times, по наиболее тяжким статьям обвинения Комбс был оправдан.
Суд признал его невиновным по двум эпизодам торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации (sex trafficking), а также по делу о предполагаемом участии в преступном сообществе (по статье RICO).
В то же время Комбс был признан виновным по двум эпизодам, связанным с перевозкой людей с целью вовлечения их в проституцию. По каждому из этих эпизодов ему грозит до 10 лет лишения свободы. Конкретную меру наказания определит судья на отдельном заседании.
Если бы обвинения в торговле людьми подтвердились, рэперу грозило бы минимум 15 лет за каждый эпизод, а по статье об участии в преступном сообществе — пожизненное заключение.