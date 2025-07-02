USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.1663
Подписаться на уведомления
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Новость дня
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Папа Римский собрался в Турцию

20:02 640

Папа Римский Лев XIV предварительно собирается посетить Турцию в конце ноября 2025 года.

Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на источники в администрации турецкого президента.

О планах посещения Турции речь шла во время встречи супруги турецкого лидера Эмине Эрдоган с понтификом в Ватикане. Лев XIV сказал первой леди, что он "хотел бы нанести один из своих первых зарубежных визитов в качестве Папы в Турцию". Официальные лица Турции и Ватикана "работают над этим, и поездка планируется на конец ноября".

Также агентство сообщает, что Лев XIV напомнил, что в этом году исполняется 1 700 лет Никейскому собору. Он отметил, что "Турция - важная страна для христиан, она выступает в качестве важного моста для построения мира".

Президенты Азербайджана и Узбекистана в Sea Breeze
Президенты Азербайджана и Узбекистана в Sea Breeze фото
20:55 39
Президент Северного Кипра у Али Асадова
Президент Северного Кипра у Али Асадова ФОТО
20:29 459
Алиев и Мирзиёев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку
Алиев и Мирзиёев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку добавлено фото
18:29 3228
Токаев назвал Азербайджан надежным другом Казахстана
Токаев назвал Азербайджан надежным другом Казахстана
19:28 1858
Советник Путина предложил задуматься о возвращении цензуры
Советник Путина предложил задуматься о возвращении цензуры
19:10 2356
Азербайджан и Афганистан нацелены на сотрудничество
Азербайджан и Афганистан нацелены на сотрудничество ФОТО
18:49 1428
В Баку теперь будет парк «Узбекистан»
В Баку теперь будет парк «Узбекистан» добавлено фото
18:37 2960
Украинцы серьезно повредили российский оборонный завод
Украинцы серьезно повредили российский оборонный завод
17:48 3209
США о причине остановки поставок оружия Украине
США о причине остановки поставок оружия Украине обновлено 17:36
17:36 4551
«Лукойл»: Никакого Ахмеда Гаджиева не существует
«Лукойл»: Никакого Ахмеда Гаджиева не существует
16:34 5462
Миннауки и образования заявляет: русский сектор не будет закрыт
Миннауки и образования заявляет: русский сектор не будет закрыт
13:59 7695

ЭТО ВАЖНО

Президенты Азербайджана и Узбекистана в Sea Breeze
Президенты Азербайджана и Узбекистана в Sea Breeze фото
20:55 39
Президент Северного Кипра у Али Асадова
Президент Северного Кипра у Али Асадова ФОТО
20:29 459
Алиев и Мирзиёев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку
Алиев и Мирзиёев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку добавлено фото
18:29 3228
Токаев назвал Азербайджан надежным другом Казахстана
Токаев назвал Азербайджан надежным другом Казахстана
19:28 1858
Советник Путина предложил задуматься о возвращении цензуры
Советник Путина предложил задуматься о возвращении цензуры
19:10 2356
Азербайджан и Афганистан нацелены на сотрудничество
Азербайджан и Афганистан нацелены на сотрудничество ФОТО
18:49 1428
В Баку теперь будет парк «Узбекистан»
В Баку теперь будет парк «Узбекистан» добавлено фото
18:37 2960
Украинцы серьезно повредили российский оборонный завод
Украинцы серьезно повредили российский оборонный завод
17:48 3209
США о причине остановки поставок оружия Украине
США о причине остановки поставок оружия Украине обновлено 17:36
17:36 4551
«Лукойл»: Никакого Ахмеда Гаджиева не существует
«Лукойл»: Никакого Ахмеда Гаджиева не существует
16:34 5462
Миннауки и образования заявляет: русский сектор не будет закрыт
Миннауки и образования заявляет: русский сектор не будет закрыт
13:59 7695
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться