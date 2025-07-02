Папа Римский собрался в Турцию

О планах посещения Турции речь шла во время встречи супруги турецкого лидера Эмине Эрдоган с понтификом в Ватикане. Лев XIV сказал первой леди, что он "хотел бы нанести один из своих первых зарубежных визитов в качестве Папы в Турцию". Официальные лица Турции и Ватикана "работают над этим, и поездка планируется на конец ноября".

Также агентство сообщает, что Лев XIV напомнил, что в этом году исполняется 1 700 лет Никейскому собору. Он отметил, что "Турция - важная страна для христиан, она выступает в качестве важного моста для построения мира".