Трамп отменил часть санкций против российских компаний

Администрация Дональда Трампа отменила санкции в отношении нескольких российских компаний в рамках прекращения сирийской санкционной программы. С 1 июля 2025 года вступил в силу указ президента США об окончательной отмене ограничений, связанных с Сирией. Это автоматически привело к снятию санкций с организаций, которые находились под ними исключительно из-за деятельности в этой стране.

В частности, из санкционного списка исключены MB Bank («Мир Бизнес Банк»), ранее связанный с иранским Bank Melli Iran, Tempbank (Московский акционерный банк «Темпбанк») и Russian Financial Alliance Bank (РФА Банк).

Санкции также сняты с «Промсырьеимпорта», российской внешнеэкономической ассоциации, связанной с поставками нефти в Сирию, Global Vision Group и логистической компании STG Logistic.

«Рособоронэкспорт», российская госкомпания по экспорту вооружений, также больше не подпадает под санкции, введённые по сирийской линии. Однако против неё продолжают действовать ограничения, связанные с санкционными программами по Украине, Ирану и самой России.

От санкций освобождены и отдельные граждане России — топ-менеджеры упомянутых компаний: председатель правления «Темпбанка» Михаил Гаглоев, его заместитель Елена Апанасенко, первый замдиректора «Промсырьеимпорта» Андрей Догаев и другие.

Это решение стало продолжением политики Трампа по нормализации отношений с новой сирийской властью, сформированной после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года. Уже в мае 2025 года президент США заявил о намерении отменить сирийские санкции, пообещав «дать сирийцам шанс на величие».

В рамках этой инициативы Минфин США исключил 518 физических и юридических лиц из санкционного списка. Вместо сирийской программы введена новая — PAARSS, которая сохраняет ограничения в отношении Асада, его окружения, нарушителей прав человека, наркоторговцев и террористов.

Тем не менее, для большинства российских компаний отмена именно сирийских санкций имеет ограниченное значение, поскольку они по-прежнему находятся под действием других американских санкционных режимов.