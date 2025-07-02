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Президент Северного Кипра у Али Асадова

ФОТО
20:29 460

2 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с президентом Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсином Татаром.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Сообщается, что на встрече была подчеркнута важность участия президента Северного Кипра, имеющего статус страны-наблюдателя в Организации экономического сотрудничества (ОЭС), в 17-м саммите ОЭС в Ханкенди.

Отмечено, что в последнее время между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой Северного Кипра были осуществлены взаимные визиты на разных уровнях.

В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в ряде сфер.

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