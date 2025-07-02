Президент Северного Кипра у Али Асадова

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Сообщается, что на встрече была подчеркнута важность участия президента Северного Кипра, имеющего статус страны-наблюдателя в Организации экономического сотрудничества (ОЭС), в 17-м саммите ОЭС в Ханкенди.

Отмечено, что в последнее время между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой Северного Кипра были осуществлены взаимные визиты на разных уровнях.

В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в ряде сфер.