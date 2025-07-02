USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.1663
Подписаться на уведомления
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Новость дня
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Азербайджан призывает Россию не обострять ситуацию

20:29 1362

Утверждения в заявлениях пресс-секретаря Министерства иностранных дел РФ и посольства страны в Азербайджане от 2 июля о якобы применении физической силы правоохранительными органами против российских граждан, находящихся с визитом в Азербайджане, оказанию консульской поддержки арестованным российским гражданам, безосновательны.

Об этом говорится в комментарии главы пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

«Официальная позиция Азербайджанской стороны в отношении задержанных и арестованных членов группировок, а также российских граждан, работающих в незаконно действующем в нашей стране филиале «Спутник-Азербайджан», была публично объявлена.

Что касается вопроса консульской поддержки, обращения, поступившие от российской стороны в МИД 30 июня и 1 июля, были немедленно направлены в соответствующий государственный орган, и информация о личности арестованных лиц и уполномоченном органе, проводящем расследование, была предоставлена российской стороне в соответствии с пунктом 1 статьи 39 Консульской конвенции между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. В целом, сроки рассмотрения обращений в соответствии с Конвенцией известны российской стороне.

Отметим, что Азербайджан никогда не предавал огласке и не политизировал тот факт, что ответы на наши неоднократные обращения по организации консульских встреч с гражданами нашей страны, задержанными и находящимися в исправительных учреждениях в различных городах России, задерживались российской стороной на недели.

Учитывая вышеизложенное, призываем российскую сторону воздержаться от шагов и заявлений, искусственно обостряющих ситуацию», - говорится в заявлении Айхана Гаджизаде.

Президенты Азербайджана и Узбекистана в Sea Breeze
Президенты Азербайджана и Узбекистана в Sea Breeze фото
20:55 52
Президент Северного Кипра у Али Асадова
Президент Северного Кипра у Али Асадова ФОТО
20:29 464
Алиев и Мирзиёев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку
Алиев и Мирзиёев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку добавлено фото
18:29 3233
Токаев назвал Азербайджан надежным другом Казахстана
Токаев назвал Азербайджан надежным другом Казахстана
19:28 1862
Советник Путина предложил задуматься о возвращении цензуры
Советник Путина предложил задуматься о возвращении цензуры
19:10 2359
Азербайджан и Афганистан нацелены на сотрудничество
Азербайджан и Афганистан нацелены на сотрудничество ФОТО
18:49 1429
В Баку теперь будет парк «Узбекистан»
В Баку теперь будет парк «Узбекистан» добавлено фото
18:37 2964
Украинцы серьезно повредили российский оборонный завод
Украинцы серьезно повредили российский оборонный завод
17:48 3212
США о причине остановки поставок оружия Украине
США о причине остановки поставок оружия Украине обновлено 17:36
17:36 4552
«Лукойл»: Никакого Ахмеда Гаджиева не существует
«Лукойл»: Никакого Ахмеда Гаджиева не существует
16:34 5464
Миннауки и образования заявляет: русский сектор не будет закрыт
Миннауки и образования заявляет: русский сектор не будет закрыт
13:59 7696

ЭТО ВАЖНО

Президенты Азербайджана и Узбекистана в Sea Breeze
Президенты Азербайджана и Узбекистана в Sea Breeze фото
20:55 52
Президент Северного Кипра у Али Асадова
Президент Северного Кипра у Али Асадова ФОТО
20:29 464
Алиев и Мирзиёев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку
Алиев и Мирзиёев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку добавлено фото
18:29 3233
Токаев назвал Азербайджан надежным другом Казахстана
Токаев назвал Азербайджан надежным другом Казахстана
19:28 1862
Советник Путина предложил задуматься о возвращении цензуры
Советник Путина предложил задуматься о возвращении цензуры
19:10 2359
Азербайджан и Афганистан нацелены на сотрудничество
Азербайджан и Афганистан нацелены на сотрудничество ФОТО
18:49 1429
В Баку теперь будет парк «Узбекистан»
В Баку теперь будет парк «Узбекистан» добавлено фото
18:37 2964
Украинцы серьезно повредили российский оборонный завод
Украинцы серьезно повредили российский оборонный завод
17:48 3212
США о причине остановки поставок оружия Украине
США о причине остановки поставок оружия Украине обновлено 17:36
17:36 4552
«Лукойл»: Никакого Ахмеда Гаджиева не существует
«Лукойл»: Никакого Ахмеда Гаджиева не существует
16:34 5464
Миннауки и образования заявляет: русский сектор не будет закрыт
Миннауки и образования заявляет: русский сектор не будет закрыт
13:59 7696
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться