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Трамп договорился с главным коммунистом Вьетнама

20:42 198

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вьетнам отменит все пошлины на товары из США в рамках новой торговой сделки между странами.

Об этом он написал в Truth Social.

По итогам разговора с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама То Ламом Трамп заявил, что договоренность предусматривает полный доступ США на рынок Вьетнама с нулевыми пошлинами. В ответ Вьетнам сохранит пошлины на американские товары в размере 20% на внутренние поставки и 40% на транзитный экспорт.

Президент подчеркнул, что такая сделка — уникальная возможность для расширения торговли, и отметил, что американские внедорожники SUV будут востребованы во Вьетнаме.

Ранее, в апреле, Трамп объявил о введении 10%-ных универсальных таможенных пошлин на импорт из 185 стран, включая Вьетнам, где тарифы должны были достигать 46%. Однако на период торговых переговоров часть пошлин была приостановлена.

По итогам 2024 года товарооборот США и Вьетнама составил около $150 млрд, при этом США экспортировали во Вьетнам товаров на $13 млрд, а импортировали — на $137 млрд.

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