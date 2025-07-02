Россию предупредили о «неспокойных временах»

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предупредила, что впереди Россию ожидают непростые и «очень неспокойные времена», хотя страна уже сумела адаптироваться к ряду внешних вызовов.

«Мы адаптировались к каким-то внешним вызовам. Нет, у нас впереди очень неспокойные времена. Но я уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы», — сказала она на Финансовом конгрессе Банка России.

По словам Набиуллиной, российская экономика проходит через период «циклического перегрева с циклическим охлаждением», что является неизбежной реакцией на дефицит физических ресурсов, в том числе рабочей силы.

Набиуллина добавила, что высокий экономический рост не обязательно связан с высокой инфляцией. По ее словам, задача по снижению инфляции должна стать одной из самых главных в борьбе с экономическим неравенством.

В июне ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 21 до 20%. Это объяснили тем, что текущее инфляционное давление продолжает снижаться, а российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.