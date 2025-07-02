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Трамп «ошеломил» союзников Украины

21:49 1403

Европейские союзники Украины были «ошеломлены» решением США приостановить поставки зенитных ракет для систем ПВО Patriot, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.

Источники отмечают, что особенно удивила приостановка поставок после заявлений Трампа на недавнем саммите НАТО, где он говорил о возможности увеличить поставки систем ПВО Украине после «хорошей» встречи с Зеленским.

По информации Bloomberg, европейские союзники уже обратились к Белому дому с просьбой разъяснить это решение. Некоторые надеются, что позиция США может быть пересмотрена или смягчена.

Усилить ощущение дистанцирования, как сообщает Bloomberg, мог и звонок президента Франции Макрона Владимиру Путину, который был предпринят на фоне угрозы со стороны Тегерана и чтобы гарантировать, что Трамп не останется единственным западным лидером, поддерживающим контакт с Путиным.

1 июля стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет приостановил поставки некоторых боеприпасов в Украину, включая десятки ракет Patriot, из-за опасений истощения запасов американской армии.

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