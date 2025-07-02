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Европарламент проголосует по вотуму недоверия фон дер Ляйен

22:04 660

Европарламент на следующей неделе проведёт голосование по вотуму недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Об этом лидеров фракций парламента проинформировала глава Европарламента Роберта Метсола, сообщает агентство DPA.

Инициатором вотума недоверия выступил румынский евродепутат от правых сил Георге Пиперя. Его предложение поддержали 74 депутата при необходимых 72. Пиперя обвиняет фон дер Ляйен и Еврокомиссию в отсутствии прозрачности и ненадлежащем управлении в период пандемии COVID-19, а также в заключении контракта на закупку вакцины Pfizer до завершения испытаний и без согласования со странами ЕС.

Если вотум будет одобрен, Комиссия должна в полном составе сложить полномочия. Однако, по мнению DPA, маловероятно, что предложение наберёт квалифицированное большинство в две трети голосов.

Ранее суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие данных о контрактах на закупку вакцин Pfizer.

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