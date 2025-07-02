USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.1663
Подписаться на уведомления
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Новость дня
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

ЦРУ засомневалось в версии о вмешательстве России

22:11 762

Оценка американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года с целью поддержки Дональда Трампа могла быть политически мотивирована и сопровождалась многочисленными процедурными нарушениями.

Об этом говорится в отчёте Директората анализа Центрального разведывательного управления (ЦРУ), опубликованном New York Post.

В документе отмечается, что сроки подготовки оценки были необычно сжатыми для такого масштабного и чувствительного анализа, на который обычно уходят месяцы. Спешка с публикацией как засекреченной, так и рассекреченной версий вызвала вопросы о возможном политическом давлении со стороны Белого дома и сроках выполнения задания.

В Екатеринбурге арестован еще один азербайджанец
В Екатеринбурге арестован еще один азербайджанец фото; видео; обновлено 20:58
20:58 8978
Президенты Азербайджана и Узбекистана в Sea Breeze
Президенты Азербайджана и Узбекистана в Sea Breeze фото
20:55 3075
Президент Северного Кипра у Али Асадова
Президент Северного Кипра у Али Асадова ФОТО
20:29 1373
Алиев и Мирзиёев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку
Алиев и Мирзиёев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку добавлено фото
18:29 4748
Токаев назвал Азербайджан надежным другом Казахстана
Токаев назвал Азербайджан надежным другом Казахстана
19:28 3089
Советник Путина предложил задуматься о возвращении цензуры
Советник Путина предложил задуматься о возвращении цензуры
19:10 3565
Азербайджан и Афганистан нацелены на сотрудничество
Азербайджан и Афганистан нацелены на сотрудничество ФОТО
18:49 2045
В Баку теперь будет парк «Узбекистан»
В Баку теперь будет парк «Узбекистан» добавлено фото
18:37 4290
Украинцы серьезно повредили российский оборонный завод
Украинцы серьезно повредили российский оборонный завод
17:48 4009
Конгресс требует объяснений от Трампа по Украине
Конгресс требует объяснений от Трампа по Украине обновлено 22:22
22:22 6815
«Лукойл»: Никакого Ахмеда Гаджиева не существует
«Лукойл»: Никакого Ахмеда Гаджиева не существует
16:34 6192

ЭТО ВАЖНО

В Екатеринбурге арестован еще один азербайджанец
В Екатеринбурге арестован еще один азербайджанец фото; видео; обновлено 20:58
20:58 8978
Президенты Азербайджана и Узбекистана в Sea Breeze
Президенты Азербайджана и Узбекистана в Sea Breeze фото
20:55 3075
Президент Северного Кипра у Али Асадова
Президент Северного Кипра у Али Асадова ФОТО
20:29 1373
Алиев и Мирзиёев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку
Алиев и Мирзиёев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку добавлено фото
18:29 4748
Токаев назвал Азербайджан надежным другом Казахстана
Токаев назвал Азербайджан надежным другом Казахстана
19:28 3089
Советник Путина предложил задуматься о возвращении цензуры
Советник Путина предложил задуматься о возвращении цензуры
19:10 3565
Азербайджан и Афганистан нацелены на сотрудничество
Азербайджан и Афганистан нацелены на сотрудничество ФОТО
18:49 2045
В Баку теперь будет парк «Узбекистан»
В Баку теперь будет парк «Узбекистан» добавлено фото
18:37 4290
Украинцы серьезно повредили российский оборонный завод
Украинцы серьезно повредили российский оборонный завод
17:48 4009
Конгресс требует объяснений от Трампа по Украине
Конгресс требует объяснений от Трампа по Украине обновлено 22:22
22:22 6815
«Лукойл»: Никакого Ахмеда Гаджиева не существует
«Лукойл»: Никакого Ахмеда Гаджиева не существует
16:34 6192
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться