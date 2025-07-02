ЦРУ засомневалось в версии о вмешательстве России

Оценка американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года с целью поддержки Дональда Трампа могла быть политически мотивирована и сопровождалась многочисленными процедурными нарушениями.

Об этом говорится в отчёте Директората анализа Центрального разведывательного управления (ЦРУ), опубликованном New York Post.

В документе отмечается, что сроки подготовки оценки были необычно сжатыми для такого масштабного и чувствительного анализа, на который обычно уходят месяцы. Спешка с публикацией как засекреченной, так и рассекреченной версий вызвала вопросы о возможном политическом давлении со стороны Белого дома и сроках выполнения задания.