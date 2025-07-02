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США требуют восстановления сотрудничества Ирана с МАГАТЭ

2 июля 2025, 22:49 482

США считают «недопустимым» приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ и требуют от Исламской Республики немедленно его восстановить, заявили в Госдепартаменте США.

13 июня Израиль начал военную кампанию против Ирана, заявив, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, в том числе он методично бомбил иранские ядерные объекты.

А в ночь на 22 июня США нанесли удары мощными противобункерными бомбами по трем ключевым иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на днях заявил, что Иран может возобновить обогащение урана для производства ядерного оружия в течение «нескольких месяцев».

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Президенты Азербайджана и Узбекистана в Sea Breeze
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2 июля 2025, 20:55 4835
Президент Северного Кипра у Али Асадова
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2 июля 2025, 20:29 1881
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