США требуют восстановления сотрудничества Ирана с МАГАТЭ

США считают «недопустимым» приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ и требуют от Исламской Республики немедленно его восстановить, заявили в Госдепартаменте США.

13 июня Израиль начал военную кампанию против Ирана, заявив, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, в том числе он методично бомбил иранские ядерные объекты.

А в ночь на 22 июня США нанесли удары мощными противобункерными бомбами по трем ключевым иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на днях заявил, что Иран может возобновить обогащение урана для производства ядерного оружия в течение «нескольких месяцев».