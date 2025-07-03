Пожар в Масазыре потушен

В поселке Масазыр Апшеронского района произошел пожар в открытой местности.
Информация об инциденте поступила на горячую линию «112» МЧС, после чего на место были оперативно направлены силы Государственной службы противопожарной охраны.
Несмотря на ветреную погоду, благодаря своевременным и необходимым мерам пожарных, возгорание было локализовано в короткие сроки и не допустили его распространения на прилегающие территории, включая жилые дома.
*** 23:28
В Апшеронском районе вспыхнул масштабный пожар, сообщают местные СМИ.
Возгорание произошло на территории поселка Масазыр и за короткое время охватило около 10 гектаров.
July 2, 2025
Огонь продолжает распространяться и приближается к жилым районам поселков Сарай и Новханы.
К тушению привлечены силы и техника Министерства по чрезвычайным ситуациям. Ведутся работы по локализации пожара и недопущению его распространения на жилые кварталы.