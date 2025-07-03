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Пожар в Масазыре потушен

видео; обновлено 00:27
00:27 1809

В поселке Масазыр Апшеронского района произошел пожар в открытой местности.

Информация об инциденте поступила на горячую линию «112» МЧС, после чего на место были оперативно направлены силы Государственной службы противопожарной охраны.

Несмотря на ветреную погоду, благодаря своевременным и необходимым мерам пожарных, возгорание было локализовано в короткие сроки и не допустили его распространения на прилегающие территории, включая жилые дома.

*** 23:28

В Апшеронском районе вспыхнул масштабный пожар, сообщают местные СМИ.

Возгорание произошло на территории поселка Масазыр и за короткое время охватило около 10 гектаров.

Огонь продолжает распространяться и приближается к жилым районам поселков Сарай и Новханы.

К тушению привлечены силы и техника Министерства по чрезвычайным ситуациям. Ведутся работы по локализации пожара и недопущению его распространения на жилые кварталы.

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