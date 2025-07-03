Пожар в Масазыре потушен

В поселке Масазыр Апшеронского района произошел пожар в открытой местности.

Информация об инциденте поступила на горячую линию «112» МЧС, после чего на место были оперативно направлены силы Государственной службы противопожарной охраны.

Несмотря на ветреную погоду, благодаря своевременным и необходимым мерам пожарных, возгорание было локализовано в короткие сроки и не допустили его распространения на прилегающие территории, включая жилые дома.