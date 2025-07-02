Европу накрыла экстремальная жара

По данным Всемирной метеорологической организации, температура существенно превышает норму и затронула не только Западную Европу, но и части Северной Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии.

Ряд стран Европы столкнулись с аномальной жарой, начавшейся еще в июне — раньше обычного пика сезона.

В Испании, Португалии, Италии и Греции воздух прогревается до +45 °C и выше. В южной Испании зафиксировано +46 °C, в Португалии установлен июньский рекорд — +46,6 °C. Во Франции объявлен красный уровень погодной опасности в 16 департаментах, закрыты более 1 800 школ. В Италии запретили работы на открытом воздухе в ряде регионов после гибели рабочего в Болонье.

Метеорологи предупреждают, что жара сохранится, особенно в Германии, где температура может достичь +40 °C.