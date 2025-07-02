USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.1663
Подписаться на уведомления
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Новость дня
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Европу накрыла экстремальная жара

2 июля 2025, 23:44 746

Ряд стран Европы столкнулись с аномальной жарой, начавшейся еще в июне — раньше обычного пика сезона.

По данным Всемирной метеорологической организации, температура существенно превышает норму и затронула не только Западную Европу, но и части Северной Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии.

В Испании, Португалии, Италии и Греции воздух прогревается до +45 °C и выше. В южной Испании зафиксировано +46 °C, в Португалии установлен июньский рекорд — +46,6 °C. Во Франции объявлен красный уровень погодной опасности в 16 департаментах, закрыты более 1 800 школ. В Италии запретили работы на открытом воздухе в ряде регионов после гибели рабочего в Болонье.

Метеорологи предупреждают, что жара сохранится, особенно в Германии, где температура может достичь +40 °C.

Азербайджан призывает Россию не обострять ситуацию
Азербайджан призывает Россию не обострять ситуацию
2 июля 2025, 20:29 7269
ЦРУ: Обама подставил Трампа
ЦРУ: Обама подставил Трампа обновлено 23:15
2 июля 2025, 23:15 2947
Конгресс требует объяснений от Трампа по Украине
Конгресс требует объяснений от Трампа по Украине обновлено 22:59
2 июля 2025, 22:59 8888
В Екатеринбурге арестован еще один азербайджанец
В Екатеринбурге арестован еще один азербайджанец фото; видео; обновлено 20:58
2 июля 2025, 20:58 11000
Президенты Азербайджана и Узбекистана в Sea Breeze
Президенты Азербайджана и Узбекистана в Sea Breeze фото
2 июля 2025, 20:55 4838
Президент Северного Кипра у Али Асадова
Президент Северного Кипра у Али Асадова ФОТО
2 июля 2025, 20:29 1882
Алиев и Мирзиёев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку
Алиев и Мирзиёев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку добавлено фото
2 июля 2025, 18:29 5551
Токаев назвал Азербайджан надежным другом Казахстана
Токаев назвал Азербайджан надежным другом Казахстана
2 июля 2025, 19:28 3823
Советник Путина предложил задуматься о возвращении цензуры
Советник Путина предложил задуматься о возвращении цензуры
2 июля 2025, 19:10 4287
Азербайджан и Афганистан нацелены на сотрудничество
Азербайджан и Афганистан нацелены на сотрудничество ФОТО
2 июля 2025, 18:49 2443
В Баку теперь будет парк «Узбекистан»
В Баку теперь будет парк «Узбекистан» добавлено фото
2 июля 2025, 18:37 5055

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан призывает Россию не обострять ситуацию
Азербайджан призывает Россию не обострять ситуацию
2 июля 2025, 20:29 7269
ЦРУ: Обама подставил Трампа
ЦРУ: Обама подставил Трампа обновлено 23:15
2 июля 2025, 23:15 2947
Конгресс требует объяснений от Трампа по Украине
Конгресс требует объяснений от Трампа по Украине обновлено 22:59
2 июля 2025, 22:59 8888
В Екатеринбурге арестован еще один азербайджанец
В Екатеринбурге арестован еще один азербайджанец фото; видео; обновлено 20:58
2 июля 2025, 20:58 11000
Президенты Азербайджана и Узбекистана в Sea Breeze
Президенты Азербайджана и Узбекистана в Sea Breeze фото
2 июля 2025, 20:55 4838
Президент Северного Кипра у Али Асадова
Президент Северного Кипра у Али Асадова ФОТО
2 июля 2025, 20:29 1882
Алиев и Мирзиёев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку
Алиев и Мирзиёев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку добавлено фото
2 июля 2025, 18:29 5551
Токаев назвал Азербайджан надежным другом Казахстана
Токаев назвал Азербайджан надежным другом Казахстана
2 июля 2025, 19:28 3823
Советник Путина предложил задуматься о возвращении цензуры
Советник Путина предложил задуматься о возвращении цензуры
2 июля 2025, 19:10 4287
Азербайджан и Афганистан нацелены на сотрудничество
Азербайджан и Афганистан нацелены на сотрудничество ФОТО
2 июля 2025, 18:49 2443
В Баку теперь будет парк «Узбекистан»
В Баку теперь будет парк «Узбекистан» добавлено фото
2 июля 2025, 18:37 5055
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться