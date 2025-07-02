Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с победой

Как уже сообщалось, 2 июля в Баку состоялось второе заседание Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Узбекистана с участием президентов Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева.

Выступая на заседании, президент Узбекистана поздравил главу азербайджанского государства с победой сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира 2025 года.

«Ильхам Гейдарович… хочу поздравить: команда Азербайджана по мини-футболу - чемпион мира. Мы видели и радовались на самом деле, что остался шаг до большого футбола», - отметил президент Узбекистана.

Напомним, в прошлом месяце сборная Азербайджана стала победителем чемпионата мира по мини-футболу, который прошел в Баку. В финале национальная команда обыграла сборную Венгрии со счетом 4:2.