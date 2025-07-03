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Израиль обвинил РФ, КНР и КНДР в «оси авторитаризма»

00:01 544

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар во время визита в Эстонию заявил, что Россия, Китай и Северная Корея образуют «ось авторитаризма», поддерживающую так называемую «ось террора» - Иран и его союзников на Ближнем Востоке.

«Это не только война Израиля. Это глобальная война свободного мира с иранской осью террора», — заявил Саар, уточнив, что в нее входят ХАМАС, «Хезболла», шиитские формирования в Ираке и палестинские боевики.

Саар подчеркнул, что Израиль остается единственной демократией в регионе и стратегическим партнером Европы, который поддерживает Украину. Он также объявил об открытии израильского посольства в Таллине и пригласил главу МИД Эстонии посетить Иерусалим.

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Президенты Азербайджана и Узбекистана в Sea Breeze
Президенты Азербайджана и Узбекистана в Sea Breeze фото
2 июля 2025, 20:55 4842
Президент Северного Кипра у Али Асадова
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2 июля 2025, 20:29 1882
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