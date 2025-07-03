Израиль обвинил РФ, КНР и КНДР в «оси авторитаризма»

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар во время визита в Эстонию заявил, что Россия, Китай и Северная Корея образуют «ось авторитаризма», поддерживающую так называемую «ось террора» - Иран и его союзников на Ближнем Востоке.

«Это не только война Израиля. Это глобальная война свободного мира с иранской осью террора», — заявил Саар, уточнив, что в нее входят ХАМАС, «Хезболла», шиитские формирования в Ираке и палестинские боевики.

Саар подчеркнул, что Израиль остается единственной демократией в регионе и стратегическим партнером Европы, который поддерживает Украину. Он также объявил об открытии израильского посольства в Таллине и пригласил главу МИД Эстонии посетить Иерусалим.