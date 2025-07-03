USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.1663
Подписаться на уведомления
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Новость дня
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

США могут передать Израилю бомбардировщики B-2 Spirit

01:35 278

Члены Палаты представителей Конгресса США предложили передать Израилю американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, а также противобункерные бомбы GBU-57 на случай, если Иран попытается создать ядерное оружие.

Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его сведениям, конгрессмены Джош Готтхаймер (демократ от штата Нью-Джерси) и Майк Лоулер (республиканец от штата Нью-Йорк) предложили законопроект, который предусматривает наделение президента США Дональда Трампа полномочиями "предпринять действия для обеспечения готовности Израиля ко всем непредвиденным обстоятельствам, если Иран попытается разработать ядерное оружие".

Как указывает телеканал, по состоянию на 2024 год у США находилось на вооружении 19 бомбардировщиков B-2, и ни один из таких самолетов Вашингтон не передавал кому-либо из союзников. Отмечается также, что у Израиля нет в распоряжении бомб GBU-57.

С 13 по 25 июня Израиль ежедневно наносил удары по Ирану. Целью его операции было названо уничтожение ракетной и ядерной программ исламской республики. Иран отвечал ракетными обстрелами израильской территории.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что его страна провела успешную атаку на три иранских ядерных объекта - в Исфахане, Натанзе и Фордо. Для ударов американские военные применили малозаметные стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, оснащенные противобункерными бомбами GBU-57. Позже Трамп заявил, что ядерные объекты полностью уничтожены, назвав это впечатляющим военным успехом.

Удары США отбросили ядерную программу Ирана на 1–2 года
Удары США отбросили ядерную программу Ирана на 1–2 года
01:08 512
ВСУ нанесли удар по складам боеприпасов россиян
ВСУ нанесли удар по складам боеприпасов россиян видео
01:00 1044
Азербайджан призывает Россию не обострять ситуацию
Азербайджан призывает Россию не обострять ситуацию
2 июля 2025, 20:29 8480
ЦРУ: Обама подставил Трампа
ЦРУ: Обама подставил Трампа обновлено 23:15
2 июля 2025, 23:15 3962
Госдеп: Киев знал о приостановке поставок оружия заранее
Госдеп: Киев знал о приостановке поставок оружия заранее обновлено 00:45
00:45 9663
В Екатеринбурге арестован еще один азербайджанец
В Екатеринбурге арестован еще один азербайджанец фото; видео; обновлено 20:58
2 июля 2025, 20:58 11874
Президенты Азербайджана и Узбекистана в Sea Breeze
Президенты Азербайджана и Узбекистана в Sea Breeze фото
2 июля 2025, 20:55 5612
Президент Северного Кипра у Али Асадова
Президент Северного Кипра у Али Асадова ФОТО
2 июля 2025, 20:29 2102
Алиев и Мирзиёев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку
Алиев и Мирзиёев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку добавлено фото
2 июля 2025, 18:29 5863
Токаев назвал Азербайджан надежным другом Казахстана
Токаев назвал Азербайджан надежным другом Казахстана
2 июля 2025, 19:28 4150
Советник Путина предложил задуматься о возвращении цензуры
Советник Путина предложил задуматься о возвращении цензуры
2 июля 2025, 19:10 4623

ЭТО ВАЖНО

Удары США отбросили ядерную программу Ирана на 1–2 года
Удары США отбросили ядерную программу Ирана на 1–2 года
01:08 512
ВСУ нанесли удар по складам боеприпасов россиян
ВСУ нанесли удар по складам боеприпасов россиян видео
01:00 1044
Азербайджан призывает Россию не обострять ситуацию
Азербайджан призывает Россию не обострять ситуацию
2 июля 2025, 20:29 8480
ЦРУ: Обама подставил Трампа
ЦРУ: Обама подставил Трампа обновлено 23:15
2 июля 2025, 23:15 3962
Госдеп: Киев знал о приостановке поставок оружия заранее
Госдеп: Киев знал о приостановке поставок оружия заранее обновлено 00:45
00:45 9663
В Екатеринбурге арестован еще один азербайджанец
В Екатеринбурге арестован еще один азербайджанец фото; видео; обновлено 20:58
2 июля 2025, 20:58 11874
Президенты Азербайджана и Узбекистана в Sea Breeze
Президенты Азербайджана и Узбекистана в Sea Breeze фото
2 июля 2025, 20:55 5612
Президент Северного Кипра у Али Асадова
Президент Северного Кипра у Али Асадова ФОТО
2 июля 2025, 20:29 2102
Алиев и Мирзиёев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку
Алиев и Мирзиёев открыли новое здание посольства Узбекистана в Баку добавлено фото
2 июля 2025, 18:29 5863
Токаев назвал Азербайджан надежным другом Казахстана
Токаев назвал Азербайджан надежным другом Казахстана
2 июля 2025, 19:28 4150
Советник Путина предложил задуматься о возвращении цензуры
Советник Путина предложил задуматься о возвращении цензуры
2 июля 2025, 19:10 4623
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться