США могут передать Израилю бомбардировщики B-2 Spirit

Члены Палаты представителей Конгресса США предложили передать Израилю американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, а также противобункерные бомбы GBU-57 на случай, если Иран попытается создать ядерное оружие.

По его сведениям, конгрессмены Джош Готтхаймер (демократ от штата Нью-Джерси) и Майк Лоулер (республиканец от штата Нью-Йорк) предложили законопроект, который предусматривает наделение президента США Дональда Трампа полномочиями "предпринять действия для обеспечения готовности Израиля ко всем непредвиденным обстоятельствам, если Иран попытается разработать ядерное оружие".

Как указывает телеканал, по состоянию на 2024 год у США находилось на вооружении 19 бомбардировщиков B-2, и ни один из таких самолетов Вашингтон не передавал кому-либо из союзников. Отмечается также, что у Израиля нет в распоряжении бомб GBU-57.

С 13 по 25 июня Израиль ежедневно наносил удары по Ирану. Целью его операции было названо уничтожение ракетной и ядерной программ исламской республики. Иран отвечал ракетными обстрелами израильской территории.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что его страна провела успешную атаку на три иранских ядерных объекта - в Исфахане, Натанзе и Фордо. Для ударов американские военные применили малозаметные стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, оснащенные противобункерными бомбами GBU-57. Позже Трамп заявил, что ядерные объекты полностью уничтожены, назвав это впечатляющим военным успехом.