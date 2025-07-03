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Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору

сенсационные подробности
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
04:21 1928

Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила эксперт американского Фонда Карнеги (Carnegie Foundation) по вопросам конфликтов и безопасности на Южном Кавказе Олеся Вартанян.

По словам эксперта, Армения продолжает курс на нормализацию отношений с Турцией. На днях премьер-министр Никол Пашинян впервые совершил визит в эту страну и был принят в Стамбуле президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Несмотря на отсутствие ощутимых результатов, Ереван более чем готов продолжать диалог в расчете на то, что это поможет снизить риски нового конфликта с Азербайджаном и вернет Армении транзитную роль в транспортной системе региона», — пишет автор.

Олеся Вартанян выступила с сенсацией

Премьер-министр Армении был принят во дворце Долмабахче, являющимся исторической резиденцией османских султанов и одним из современных центров внешней политики Турции, в котором располагается администрация президента Турецкой Республики.  За последние годы это историческое здание на берегу Босфора стало переговорной площадкой для обсуждения ключевых региональных вопросов — от мирных инициатив по Украине до первых контактов с новым руководством Сирии. И, похоже, визит Пашиняна в Стамбул свидетельствует о признании Ереваном растущей роли Турции в региональных процессах.

На самом деле, влияние Анкары, по словам американского аналитика, стало очевидным для Еревана еще в период 44-дневной войны 2020 года в Нагорном Карабахе. Отказ Армении в предшествующие годы от прямого взаимодействия с Турцией, а также позиция официального Еревана, исключившего Анкару из переговорного формата, стали стратегической ошибкой Армении, приведшей впоследствии к полному отождествлению Турции с позицией Азербайджана.

В тот период между Ереваном и Анкарой не существовало прямых каналов связи, и армянские власти в полной мере ощутили на себе последствия отказа от выстраивания отношений с Турцией. Как позже признал один высокопоставленный армянский дипломат, «в результате Турция полностью заняла сторону Азербайджана».

Пашинян во дворце турецких султанов попытался исправить ошибки предшественников

«Не случайно после войны 2020 года армянские власти сделали приоритетным налаживание контактов с Турцией, - пишет Вартанян. - Эту инициативу поддержали западные дипломаты, и уже через год состоялась первая встреча спецпредставителей Армении и Турции. С тех пор Ереван прилагает значительные усилия, чтобы продемонстрировать заинтересованность в продвижении этого процесса».

Тем не менее, несмотря на все шаги, предпринятые за последние годы властями Армении ради нормализации отношений с Турцией, включая отказ от требований признания «геноцида» и другие жесты, реальных результатов пока нет - границы остаются закрытыми, а дипломатические отношения не установлены.

Причины отсутствия прогресса очевидны. Турция готова реализовать достигнутые договоренности только после того, как Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение, чего пока не происходит.

Анкара, как подчеркивает Вартанян, увязывает дальнейшее продвижение с подписанием всеобъемлющего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, одним из главных препятствий которого остается требование Баку о внесении изменений в преамбулу Конституции Армении, в частности, об исключении упоминания Декларации независимости 1990 года, в которой содержится ссылка на территориальные притязания в отношении бывшего Нагорного Карабаха.

Время идет, а границе Армении с Турцией все еще остается на замке

Армянская сторона указывает, что без проведения всенародного референдума, организация которого потребует значительного времени, подобные изменения юридически невозможны. В Баку же, судя по всему, уступать не собираются — после 35 лет конфликта Азербайджан считает целесообразным подождать еще два года, необходимые для подготовки и проведения референдума, поскольку этот срок не является чрезмерной задержкой.

В Турции же, по наблюдениям эксперта, рассматривают нормализацию армяно-азербайджанских отношений как неизбежный процесс, способный расширить экономическое и политическое влияние Анкары на Южном Кавказе. Но при этом стратегический приоритет Турции – тесное партнерство с Азербайджаном - остается неизменным. Что создает определенный риск для хрупкого прогресса в армяно-турецком политическом диалоге, особенно на фоне сохраняющейся напряженности на армяно-азербайджанской границе.

«Связь между Турцией и Азербайджаном настолько тесна, что все еще может свести на нет прогресс, достигнутый в армяно-турецких отношениях, - считает Вартанян. - Особенно в случае новой эскалации на армяно-азербайджанской границе, где позиции сторон расположены местами всего в нескольких метрах друг от друга. Военное преимущество Баку очевидно — дело не только в численном и технологическом превосходстве, но и в азербайджанском контроле над стратегически важными высотами внутри Армении. По оценкам военных экспертов, в случае нового конфликта Азербайджану может хватить всего двух-трех дней, чтобы разрезать территорию Армении на две части».

По словам эксперта,  чтобы избежать такого сценария, Анкара уже не раз прибегала к «тихой» дипломатии.

«Когда из Азербайджана звучали особенно резкие заявления, Турция отправляла в Баку делегации с настойчивым напоминанием партнёрам о необходимости сдержанности, - пишет Олеся Ованесян. - Об этом рассказывают западные дипломаты, с которыми турецкие представители, по-видимому, охотно делятся деталями. Возможно, в расчете на то, что стабилизирующая роль на Южном Кавказе поможет самой Турции улучшить свои отношения с западными странами».

Вартанян считает, что сегодня Турция остается, по сути, единственной страной в регионе, способной реально повлиять на решение Азербайджана о начале нового конфликта. Россия слишком вовлечена в затянувшуюся войну в Украине, а Иран, неизменно выступавший против любых силовых попыток изменить границы Армении, после недавнего обмена ударами с  Израилем сосредоточен, в основном, на восстановление своего военного и ядерного потенциала.

Проект "Зангезурского коридора" на столе у дипломатов

Эксперт Фонда Карнеги отмечает, что нормализация отношений Армении с Турцией не только снизит риск нового конфликта с Азербайджаном, но и создаст позитивные экономические возможности. Однако в настоящее время главным нерешенным вопросом остается открытие транспортных коммуникаций в регионе.

Маршрут, соединяющий Азербайджан с его Нахчыванским регионом и проходящий по территории Армении (Зангезурский коридор. — ред.), в перспективе станет частью международного транспортного коридора, связывающего Азию с Европой. Для Турции же реализация проекта означает прямое сообщение с Азербайджаном и странами Центральной Азии.

Как пишет американский эксперт, для Армении участие в этом проекте крайне важно. С начала Первой Карабахской войны в 1990-х годах ХХ века ее границы с Турцией и Азербайджаном остаются закрытыми. Это фактически вытеснило Армению на обочину всех крупных транспортных и энергетических проектов в регионе.

После поражения во Второй Карабахской войне в 2020 году, а затем и полного исчезновения армянской автономной области с политической карты Азербайджана, Ереван стремится хотя бы частично выйти из изоляции. Прежде всего, с помощью открытия границ. Вот уже несколько лет Никол Пашинян продвигает свою инициативу «Перекресток мира», предлагая восстановить и использовать все те транспортные маршруты, которые исторически проходили через территорию Армении.

Баку в целом не возражает против такого сценария. Но настаивает, что начинать следует с открытия южной дороги, соединяющей Азербайджан с Нахчываном. Этот проект с подачи Баку был включен в трехстороннее заявление о прекращении Второй карабахской войны. Упомянутый документ, подписанный при посредничестве Москвы, предполагал участие России в будущем управлении маршрутом. Но сегодня Ереван возражает против такой схемы, заявляя, что намерен сам контролировать все аспекты — от таможенных сборов и паспортного контроля до вопросов безопасности.

Баку отвечает, что не готов инвестировать в транспортный проект, судьба которого может, например, при смене власти в Армении, оказаться под вопросом. Поэтому Азербайджан требует привлечь внешнего гаранта, отвечающего за стабильную работу коридора.

Баку настаивает, что начинать следует с открытия южной дороги, соединяющей Азербайджан с Нахчываном. Этот проект с подачи Баку был включен в трехстороннее заявление о прекращении Второй карабахской войны

Эту позицию, судя по всему, разделяет и Турция, хотя Ереван все же надеется убедить Анкару признать право Армении на полный контроль над маршрутом.

Надо отметить, что за годы армяно-азербайджанских переговоров стороны были наиболее близки к компромиссу, благодаря усилиям европейских посредников. Несколько лет назад Евросоюз предложил вариант, основанный на прецеденте, созданным после войны 2008 года Россией и Грузией - передать управление транспортными маршрутами независимой иностранной компании. Тогда речь шла о грузоперевозках через Абхазию и Южную Осетию, где контроль должен был осуществлять швейцарский оператор, обязанный регулярно делиться данными со всеми заинтересованными сторонами.

Несмотря на существенные отличия в ситуации, этот механизм был предложен и Армении с Азербайджаном. Но до прогресса в обсуждениях дело так и не дошло. Вначале попытки ЕС были сорваны из-за нового витка напряженности вдоль армяно-азербайджанской границы, а затем — в результате эскалации в Карабахе в 2023 году.

«Сегодня оживить переговоры могли бы США, - пишет Олеся Вартанян. -  Как мне сообщили два иностранных дипломата, администрация Дональда Трампа, взявшая курс на урегулирование конфликтов по всему миру, предложила Армении и Азербайджану собственный план. В общих чертах он повторяет предложения ЕС, но строится на американской логике: гарантировать устойчивость соглашения за счет прямого участия американского бизнеса. То есть, по примеру сделки по редким металлам в Украине»

По мнению Вартанян, для того чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки, Вашингтону придется приложить немалые усилия. Первый вариант — убедить Азербайджан отказаться от своих требований, касающихся внесения поправок в Конституцию Армении, эксперт считает малореалистичным. Второй и более осуществимый вариант — оказать давление на Ереван с тем, чтобы армяне  согласились на предложенную США модель «Зангезурского коридора». Что, скорее всего, будет означать, что Армении придется отказаться от надежд на скорое заключение мирного соглашения, а значит, на открытие всех границ и завершение многолетней изоляции.

Что Армении с Азербайджаном предлагает Трамп?

«Хотя обсуждение еще находится на ранней стадии, а детали могут измениться, один из американских представителей выразил уверенность в успехе, - пишет Вартанян. - Возможно, президент Трамп даже получит за это Нобелевскую премию. Судя по тону, этот человек был вполне серьёзен».

Напомним, что накануне, на фоне резкого обострения отношений между Москвой и Баку, директор 4-го департамента МИД России Дмитрий Масюк заявил, что «западные страны вынуждают Азербайджан и Армению к поспешному подписанию мирного соглашения». По словам Масюка, Запад стремится вытеснить Россию из процесса нормализации между Баку и Ереваном. Российский дипломат также отметил, что, по мнению Москвы, устойчивое урегулирование возможно лишь «в рамках трехсторонних соглашений, достигнутых в 2020–2022 годах при участии России».

Это заявление дает основания предполагать,  что одной из причин давления Москвы на Баку являются процессы, разворачивающиеся вокруг армяно-азербайджанского мирного соглашения, а также вовлечение администрации Дональда Трампа в данный процесс и выдвижение плана, предполагающего обеспечение экономических интересов США в «Зангезурском коридоре».

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