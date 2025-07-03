Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору

Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила эксперт американского Фонда Карнеги (Carnegie Foundation) по вопросам конфликтов и безопасности на Южном Кавказе Олеся Вартанян. По словам эксперта, Армения продолжает курс на нормализацию отношений с Турцией. На днях премьер-министр Никол Пашинян впервые совершил визит в эту страну и был принят в Стамбуле президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Несмотря на отсутствие ощутимых результатов, Ереван более чем готов продолжать диалог в расчете на то, что это поможет снизить риски нового конфликта с Азербайджаном и вернет Армении транзитную роль в транспортной системе региона», — пишет автор.

Премьер-министр Армении был принят во дворце Долмабахче, являющимся исторической резиденцией османских султанов и одним из современных центров внешней политики Турции, в котором располагается администрация президента Турецкой Республики. За последние годы это историческое здание на берегу Босфора стало переговорной площадкой для обсуждения ключевых региональных вопросов — от мирных инициатив по Украине до первых контактов с новым руководством Сирии. И, похоже, визит Пашиняна в Стамбул свидетельствует о признании Ереваном растущей роли Турции в региональных процессах. На самом деле, влияние Анкары, по словам американского аналитика, стало очевидным для Еревана еще в период 44-дневной войны 2020 года в Нагорном Карабахе. Отказ Армении в предшествующие годы от прямого взаимодействия с Турцией, а также позиция официального Еревана, исключившего Анкару из переговорного формата, стали стратегической ошибкой Армении, приведшей впоследствии к полному отождествлению Турции с позицией Азербайджана. В тот период между Ереваном и Анкарой не существовало прямых каналов связи, и армянские власти в полной мере ощутили на себе последствия отказа от выстраивания отношений с Турцией. Как позже признал один высокопоставленный армянский дипломат, «в результате Турция полностью заняла сторону Азербайджана».

«Не случайно после войны 2020 года армянские власти сделали приоритетным налаживание контактов с Турцией, - пишет Вартанян. - Эту инициативу поддержали западные дипломаты, и уже через год состоялась первая встреча спецпредставителей Армении и Турции. С тех пор Ереван прилагает значительные усилия, чтобы продемонстрировать заинтересованность в продвижении этого процесса». Тем не менее, несмотря на все шаги, предпринятые за последние годы властями Армении ради нормализации отношений с Турцией, включая отказ от требований признания «геноцида» и другие жесты, реальных результатов пока нет - границы остаются закрытыми, а дипломатические отношения не установлены. Причины отсутствия прогресса очевидны. Турция готова реализовать достигнутые договоренности только после того, как Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение, чего пока не происходит. Анкара, как подчеркивает Вартанян, увязывает дальнейшее продвижение с подписанием всеобъемлющего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, одним из главных препятствий которого остается требование Баку о внесении изменений в преамбулу Конституции Армении, в частности, об исключении упоминания Декларации независимости 1990 года, в которой содержится ссылка на территориальные притязания в отношении бывшего Нагорного Карабаха.

Армянская сторона указывает, что без проведения всенародного референдума, организация которого потребует значительного времени, подобные изменения юридически невозможны. В Баку же, судя по всему, уступать не собираются — после 35 лет конфликта Азербайджан считает целесообразным подождать еще два года, необходимые для подготовки и проведения референдума, поскольку этот срок не является чрезмерной задержкой. В Турции же, по наблюдениям эксперта, рассматривают нормализацию армяно-азербайджанских отношений как неизбежный процесс, способный расширить экономическое и политическое влияние Анкары на Южном Кавказе. Но при этом стратегический приоритет Турции – тесное партнерство с Азербайджаном - остается неизменным. Что создает определенный риск для хрупкого прогресса в армяно-турецком политическом диалоге, особенно на фоне сохраняющейся напряженности на армяно-азербайджанской границе. «Связь между Турцией и Азербайджаном настолько тесна, что все еще может свести на нет прогресс, достигнутый в армяно-турецких отношениях, - считает Вартанян. - Особенно в случае новой эскалации на армяно-азербайджанской границе, где позиции сторон расположены местами всего в нескольких метрах друг от друга. Военное преимущество Баку очевидно — дело не только в численном и технологическом превосходстве, но и в азербайджанском контроле над стратегически важными высотами внутри Армении. По оценкам военных экспертов, в случае нового конфликта Азербайджану может хватить всего двух-трех дней, чтобы разрезать территорию Армении на две части». По словам эксперта, чтобы избежать такого сценария, Анкара уже не раз прибегала к «тихой» дипломатии. «Когда из Азербайджана звучали особенно резкие заявления, Турция отправляла в Баку делегации с настойчивым напоминанием партнёрам о необходимости сдержанности, - пишет Олеся Ованесян. - Об этом рассказывают западные дипломаты, с которыми турецкие представители, по-видимому, охотно делятся деталями. Возможно, в расчете на то, что стабилизирующая роль на Южном Кавказе поможет самой Турции улучшить свои отношения с западными странами». Вартанян считает, что сегодня Турция остается, по сути, единственной страной в регионе, способной реально повлиять на решение Азербайджана о начале нового конфликта. Россия слишком вовлечена в затянувшуюся войну в Украине, а Иран, неизменно выступавший против любых силовых попыток изменить границы Армении, после недавнего обмена ударами с Израилем сосредоточен, в основном, на восстановление своего военного и ядерного потенциала.

Эксперт Фонда Карнеги отмечает, что нормализация отношений Армении с Турцией не только снизит риск нового конфликта с Азербайджаном, но и создаст позитивные экономические возможности. Однако в настоящее время главным нерешенным вопросом остается открытие транспортных коммуникаций в регионе. Маршрут, соединяющий Азербайджан с его Нахчыванским регионом и проходящий по территории Армении (Зангезурский коридор. — ред.), в перспективе станет частью международного транспортного коридора, связывающего Азию с Европой. Для Турции же реализация проекта означает прямое сообщение с Азербайджаном и странами Центральной Азии. Как пишет американский эксперт, для Армении участие в этом проекте крайне важно. С начала Первой Карабахской войны в 1990-х годах ХХ века ее границы с Турцией и Азербайджаном остаются закрытыми. Это фактически вытеснило Армению на обочину всех крупных транспортных и энергетических проектов в регионе. После поражения во Второй Карабахской войне в 2020 году, а затем и полного исчезновения армянской автономной области с политической карты Азербайджана, Ереван стремится хотя бы частично выйти из изоляции. Прежде всего, с помощью открытия границ. Вот уже несколько лет Никол Пашинян продвигает свою инициативу «Перекресток мира», предлагая восстановить и использовать все те транспортные маршруты, которые исторически проходили через территорию Армении. Баку в целом не возражает против такого сценария. Но настаивает, что начинать следует с открытия южной дороги, соединяющей Азербайджан с Нахчываном. Этот проект с подачи Баку был включен в трехстороннее заявление о прекращении Второй карабахской войны. Упомянутый документ, подписанный при посредничестве Москвы, предполагал участие России в будущем управлении маршрутом. Но сегодня Ереван возражает против такой схемы, заявляя, что намерен сам контролировать все аспекты — от таможенных сборов и паспортного контроля до вопросов безопасности. Баку отвечает, что не готов инвестировать в транспортный проект, судьба которого может, например, при смене власти в Армении, оказаться под вопросом. Поэтому Азербайджан требует привлечь внешнего гаранта, отвечающего за стабильную работу коридора.

Эту позицию, судя по всему, разделяет и Турция, хотя Ереван все же надеется убедить Анкару признать право Армении на полный контроль над маршрутом. Надо отметить, что за годы армяно-азербайджанских переговоров стороны были наиболее близки к компромиссу, благодаря усилиям европейских посредников. Несколько лет назад Евросоюз предложил вариант, основанный на прецеденте, созданным после войны 2008 года Россией и Грузией - передать управление транспортными маршрутами независимой иностранной компании. Тогда речь шла о грузоперевозках через Абхазию и Южную Осетию, где контроль должен был осуществлять швейцарский оператор, обязанный регулярно делиться данными со всеми заинтересованными сторонами. Несмотря на существенные отличия в ситуации, этот механизм был предложен и Армении с Азербайджаном. Но до прогресса в обсуждениях дело так и не дошло. Вначале попытки ЕС были сорваны из-за нового витка напряженности вдоль армяно-азербайджанской границы, а затем — в результате эскалации в Карабахе в 2023 году. «Сегодня оживить переговоры могли бы США, - пишет Олеся Вартанян. - Как мне сообщили два иностранных дипломата, администрация Дональда Трампа, взявшая курс на урегулирование конфликтов по всему миру, предложила Армении и Азербайджану собственный план. В общих чертах он повторяет предложения ЕС, но строится на американской логике: гарантировать устойчивость соглашения за счет прямого участия американского бизнеса. То есть, по примеру сделки по редким металлам в Украине» По мнению Вартанян, для того чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки, Вашингтону придется приложить немалые усилия. Первый вариант — убедить Азербайджан отказаться от своих требований, касающихся внесения поправок в Конституцию Армении, эксперт считает малореалистичным. Второй и более осуществимый вариант — оказать давление на Ереван с тем, чтобы армяне согласились на предложенную США модель «Зангезурского коридора». Что, скорее всего, будет означать, что Армении придется отказаться от надежд на скорое заключение мирного соглашения, а значит, на открытие всех границ и завершение многолетней изоляции.