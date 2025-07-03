100 тысяч против 100 дней ареста Имамоглу

Кале (Франция). Мигранты на надувной лодке пытаются пересечь Ла-Манш и добраться до Великобритании с пляжа Пти-Фор-Филипп в Гравелине
Стамбул (Турция). Митинг сторонников оппозиционной Республиканской народной партии в связи со 100-дневным нахождением под стражей мэра Стамбула Экрема Имамоглу
Газа (Палестина). Девочка в руинах дома, разрушенного израильскими авиаударами в Эз-Завайде
Техас (США). Шествия солидарности с семьями депортируемых мигрантов
Лерида (Испания). Дым от лесного пожара поднимается над полями
Флорида (США). Дональд Трамп посетил временный центр содержания мигрантов, известный как «Аллигатор Алькатрас»
Барселона (Испания). Женщина увлеклась серфингом на рассвете в Средиземном море