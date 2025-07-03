Санкции Трампа. Нет, не против России. А против Кубы

Администрация Дональда Трампа приняла обширные экономические санкции против компаний Кубы, которые управляются военными. Это стало частью меморандума о национальной безопасности, принятого Белым домом в понедельник. Против Кубы уже шесть с половиной десятилетий действует экономическое эмбарго. Оно запрещает вести какие-либо дела на острове американским компаниям. Однако сейчас под санкции попадают иностранные компании, имеющие с Кубой торгово-экономические отношения.

В минувшем ноябре министр Внешней торговли и инвестиций страны Оскар Перес-Олива сообщил, что в стране работают 328 компаний с иностранным капиталом. 62 из них являются стопроцентно иностранными предприятиями, 112 имеют смешанный капитал, 184 представляют международные экономические ассоциации. И почти все они в той или иной степени связаны с огромным военным конгломератом GAESA, который полностью контролируют кубинские военные. Это своего рода государство в государстве, более могущественное, чем гражданская часть экономики. Конгломерату, созданному Раулем Кастро принадлежат порты и авиалинии, продовольственные супермаркеты, склады, предприятия логистики, все без исключения бензоколонки на острове. То есть абсолютно все, что приносит прибыль. 33 крупных отеля Кубы, построенных иностранцами, полностью находятся под контролем GAESA. На банковских счетах конгломерата размещены 4 миллиардов долларов, совсем немалая сумма для чахлой экономики Кубы. Первое место среди внешних клиентов страны занимает Венесуэла. На втором месте -Испания. На третьем - Китай. Россия стоит на 6-м. В списке также Канада, Мексика, Бразилия, Германия, Скандинавские страны, Италия.

Все они, за исключением, разумеется, режима Николаса Мадуро могут сильно пострадать от санкций Трампа. То, о чем предупреждают эксперты, а именно о риске конфликтов США в случае принятия вторичных санкций с такими странами как Китай или Индия, покупающими российскую нефть и газ, сейчас может произойти на Кубе, хотя и в гораздо в меньшем масштабе. Одновременно иностранные хозяева предприятий сталкиваются и с репрессивными мерами самого кубинского государства. В прошлом месяце оно заморозило банковские счета ряда иностранных компаний и наложило ограничения на репатриацию их капитала. Кубинский режим пытается максимально закрутить гайки в период, когда экономика страны приближается к полному распаду. Санкции Трампа будут способствовать тому, что она окажется полностью распластанной, с постоянными многочасовыми отключениями электричества и массовым голодом. Это приведет к новым волнам эмиграции с острова, который находится в 145 километрах от Флориды. Наиболее рискованные продолжают пытаться добраться до вожделенной Америки на самодельных плотах или утлых лодчонках, но даже если они выживают в океане, финал их одиссеи не предсказуем. Минувшие годы те, кто десантировался на побережье получали убежище, тех, кого ловили в море отправляли обратно на Кубу. Это называлось «мокрые ноги - сухие ноги». Но сейчас эта лазейка захлопнулась.