Садыр Жапаров отбыл в Азербайджан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отправился с визитом в Азербайджан. Об этом сообщил завотделом внешней политики администрации президента Сагынбек Абдумуталип.

По его словам, президент Садыр Жапаров 3-4 июля будет находиться с рабочим визитом в Азербайджане для участия в саммите глав государств стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в городе Ханкенди.

Тема саммита - «Новое видение ОЭС для надежного и климатически устойчивого будущего».

«Стороны обсудят актуальные вопросы повестки дня организации, в том числе принимаемые государствами-членами меры по предупреждению изменения климата», - отметил Абдумуталип.

В ходе визита Жапарова также состоится официальное открытие школы «Айколь Манас» в Агдамском районе, построенной кыргызской стороной.