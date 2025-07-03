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Украина поразила еще один российский завод

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10:04 1035

Украинские военные в ночь на 3 июля атаковали беспилотниками Липецкую область, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, обломки дрона упали на частный жилой дом в Липецком округе. Погибла местная жительница, два человека получили ранения.

Как сообщил губернатор, в городе Елец дрон упал на парковке одного из предприятий. Возник пожар, его локализовали. Сотрудников ближайших цехов эвакуировали, никто не ранен. Артамонов не уточнил, что это за предприятие.

Украинский телеграм-канал Exilenova+ сообщил, что под атакой оказался завод ПАО «Энергия» — крупнейшее в России предприятие по производству аккумуляторов. Об ударе дронов по «Энергии», пишет российский телеграм-канал Astra, также рассказали местные жители.

Кроме того, как сообщил губернатор Липецкой области, дрон попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. Повреждены окна. Жителей ближайших домов эвакуировали, никто не пострадал.

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