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Южная Корея призвала к объединению с КНДР

10:16 563

Республика Корея должна стремиться к мирному объединению, Юг и Север «могут объединиться и через сотни лет», если сохранят национальную общность. Об этом заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён.

«В нашей конституции ведь написано: стремимся к мирному объединению, а не к поглощению. Кому понравится поглощение?» - сказал президент на пресс-конференции. По его словам, попытка поглощения может привести к «огромным жертвам». «По возможности нужно признавать существование [друг друга], идти по взаимовыгодному пути», - продолжил Ли Чжэ Мён.

«80 лет прошло с войны 1953 года. С точки зрения истории это немного. Потому что мы объединимся и спустя несколько сотен лет, если постепенно восстанавливать однородность», - полагает Ли Чжэ Мён.

Президент РК признался, что реакция КНДР на прекращение пропагандистского вещания на границе превзошла его ожидания. Южнокорейский лидер распорядился остановить работу громкоговорителей, в ответ КНДР прекратила трансляцию шума из своей аппаратуры. «Реакция была очень скорой и превзошла ожидания», - сказал Ли Чжэ Мён.

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