Российская армия разрушила одесские квартиры

Ночью российские беспилотники атаковали Одессу. Местные власти сообщили, что в результате атаки пострадали 9-этажный жилой дом и объекты гражданской инфраструктуры. В нескольких квартирах возникли пожары. По данным властей, шесть квартир полностью разрушены, ещё 36 получили частичные повреждения.

Спасатели эвакуировали 50 жителей дома.Пять человек пострадали, включая двоих детей. Дети с отравлением продуктами горения были госпитализированы.

Ночью по территории Украины было выпущено 52 российских БПЛА, из которых 40 удалось нейтрализовать, сообщили в Вооружённых силах Украины.Попадания беспилотников зафиксированы в семи локациях, ещё в одной — падение обломков в результате сбития.