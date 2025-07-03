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Российская армия разрушила одесские квартиры

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10:19 402

Ночью российские беспилотники атаковали Одессу. Местные власти сообщили, что в результате атаки пострадали 9-этажный жилой дом и объекты гражданской инфраструктуры. В нескольких квартирах возникли пожары. По данным властей, шесть квартир полностью разрушены, ещё 36 получили частичные повреждения.

Спасатели эвакуировали 50 жителей дома.Пять человек пострадали, включая двоих детей. Дети с отравлением продуктами горения были госпитализированы.

Ночью по территории Украины было выпущено 52 российских БПЛА, из которых 40 удалось нейтрализовать, сообщили в Вооружённых силах Украины.Попадания беспилотников зафиксированы в семи локациях, ещё в одной — падение обломков в результате сбития.

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