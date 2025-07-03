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Сафаров подал на апелляцию

10:24 463

Аяз Сафаров, арестованный по подозрению в причастности к событиям, произошедшим в Екатеринбурге в начале 2000-х годов, обжаловал решение о заключении под стражу.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу 8 азербайджанцев - Аяза, Акифа, Мазахира, Камала и Бакира Сафаровых, Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Азиза Абасова. Акиф Сафаров ранее также обжаловал решение об аресте.

«Относительно Аяза Сафарова от его адвоката поступила апелляционная жалоба», - сообщили российским журналистам в суде.

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