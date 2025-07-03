Решение Пентагона застало всех врасплох

Решение Пентагона о приостановке поставок некоторых видов оружия Украине «застало врасплох» высокопоставленных республиканцев, а также некоторых европейских чиновников. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По его данным, Пентагон не уведомил об этом решении ряд ключевых чиновников в Госдепартаменте, а также некоторых конгрессменов. Как отмечается, приостановка связана с опасением заместителя главы Минобороны США по политическим вопросам Элбриджа Колби и ряда его приближенных, что некоторых видов оружия на складах в Соединенных Штатах практически не осталось.

Другой неназванный источник утверждает, что это решение не было согласовано с Госдепом. По его словам, оборонное ведомство не вело консультации с американским посольством в Украине или спецпосланником США по Украине Китом Келлогом. Более того, ни президент Украины Владимир Зеленский, ни руководство ЕС также не получали никакой предварительной информации, сказал европейский источник.

Представитель Белого дома, в свою очередь, опроверг информацию, что чиновники не знали о прекращении поставок. «Это неправда. Президент [США Дональд Трамп] и высокопоставленные чиновники ожидают, что Минобороны будет регулярно пересматривать распределение помощи, чтобы убедиться, что оно соответствует программе «Америка прежде всего», - подчеркнул он.