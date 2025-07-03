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Столкнулся с коррупцией? Сообщай в Госслужбу!

10:40 1847

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу реализует системные меры в области повышения прозрачности деятельности и борьбы с коррупцией с мая 2023 года в рамках исполнения задач, вытекающих из «Национального плана действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022–2026 годы», утверждённого президентом Азербайджана.

За этот период был проведён комплекс мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы, усилению контрольных механизмов и повышению удовлетворённости граждан.

Так, в результате служебных расследований по фактам злоупотребления должностными полномочиями было привлечено к дисциплинарной ответственности или подвергнуто организационно-штатным мерам: в 2023 году — 78 сотрудников, в прошлом году — 249, в первой половине 2025 года — 103 сотрудника. В том числе в текущем году 9 сотрудников были уволены или переведены в резерв по негативным основаниям. В 2023 году материалы по 15 фактам в отношении 22 лиц, в 2024 году — по 51 факту в отношении 95 лиц, а в текущем году — по 28 фактам в отношении 62 лиц были направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики для принятия процессуального решения.

В связи с исполнением указа президента Азербайджана № 2317 от 6 сентября 2023 года «О мерах по совершенствованию деятельности в сфере медицинского освидетельствования граждан, призываемых на срочную действительную военную службу», с 1 июля 2024 года итоговое медицинское обследование призывников по четырём категориям годности осуществляется Агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Электронизация обмена данными между соответствующими структурами и оптимизация процессов способствует снижению коррупционных рисков, повышению оперативности и объективности управления, а также в целом — росту прозрачности деятельности.

С целью минимизации контактов с гражданами и повышения их удовлетворённости планируется максимально использовать возможности современных технологий и полностью перевести все оказываемые услуги в электронный формат. В настоящее время через мобильное приложение MyGov гражданам предоставляются справки: «Об отсрочке от призыва на срочную действительную военную службу», «Об освобождении от призыва», «О временном непризыве», «О прохождении действительной военной службы», «О срочной действительной военной службе» и «О воинском учёте».

В случае столкновения с коррупцией или другими незаконными действиями, уточнили в ведомстве, гражданам рекомендуется обращаться в колл-центр по номеру 9100 или по электронной почте [email protected].

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