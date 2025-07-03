Иран не усвоил урок

Иран будет считать «бесполезными» переговоры со странами Европы, если они продолжат требовать от Тегерана « отказаться от его неотъемлемого права на развитие мирной ядерной программы » . Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

«Если координатор комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий убеждена в том, что цель любых переговоров в будущем - «прекращение иранской ядерной программы», тогда участие ЕС и Великобритании в любых будущих переговорах теряет всякую актуальность и становится бессмысленным», - написал Аракчи в cоцсети X. Так он отреагировал на высказывания Каллас о необходимости как можно скорее возобновить переговоры по прекращению иранской ядерной программы.

По его словам, из заявлений Каллас следует, что «для нее больше не имеют значения ни положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) о праве всех стран, присоединившихся к ДНЯО, развивать мирный атом, ни сама ядерная сделка и связанная с ней резолюция 2231 Совета Безопасности ООН».