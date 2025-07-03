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Иран не усвоил урок

10:43 1363

Иран будет считать «бесполезными» переговоры со странами Европы, если они продолжат требовать от Тегерана «отказаться от его неотъемлемого права на развитие мирной ядерной программы». Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

«Если координатор комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий убеждена в том, что цель любых переговоров в будущем - «прекращение иранской ядерной программы», тогда участие ЕС и Великобритании в любых будущих переговорах теряет всякую актуальность и становится бессмысленным», - написал Аракчи в cоцсети X. Так он отреагировал на высказывания Каллас о необходимости как можно скорее возобновить переговоры по прекращению иранской ядерной программы.

По его словам, из заявлений Каллас следует, что «для нее больше не имеют значения ни положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) о праве всех стран, присоединившихся к ДНЯО, развивать мирный атом, ни сама ядерная сделка и связанная с ней резолюция 2231 Совета Безопасности ООН».

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