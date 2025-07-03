Летевший в Ереван самолет экстренно развернули

Рейс UT785 авиакомпании Utair, направлявшийся из Москвы в Ереван, вернулся в аэропорт вылета спустя 2,5 часа полета. Об этом сообщили пассажиры рейса изданию «Осторожно, новости».

По их словам, самолет вылетел из Внуково около 21:00. Примерно через два часа после взлета экипаж объявил о возврате в Москву, сославшись на «ограничения полета».

Позже сотрудник авиакомпании заявил, что с самолетом были неполадки и нужно было выработать топливо, чтобы приземлиться в аэропорту вылета. Сейчас пассажиры ждут, когда работы в самолете закончатся, а также повторного вылета.