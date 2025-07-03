USD 1.7000
EUR 2.0043
RUB 2.1553
Подписаться на уведомления
Алиев: Узбекистан первым оказал помощь Азербайджану...
Новость дня
Алиев: Узбекистан первым оказал помощь Азербайджану...

Летевший в Ереван самолет экстренно развернули

10:59 1942

Рейс UT785 авиакомпании Utair, направлявшийся из Москвы в Ереван, вернулся в аэропорт вылета спустя 2,5 часа полета. Об этом сообщили пассажиры рейса изданию «Осторожно, новости».

По их словам, самолет вылетел из Внуково около 21:00. Примерно через два часа после взлета экипаж объявил о возврате в Москву, сославшись на «ограничения полета».

Позже сотрудник авиакомпании заявил, что с самолетом были неполадки и нужно было выработать топливо, чтобы приземлиться в аэропорту вылета. Сейчас пассажиры ждут, когда работы в самолете закончатся, а также повторного вылета.

Эрдоган едет в Ханкенди
Эрдоган едет в Ханкенди
12:45 78
Скандал в армянском парламенте: депутат назвал Армению провокатором
Скандал в армянском парламенте: депутат назвал Армению провокатором
12:25 684
Приближенный к Путину банкир заговорил о вреде войны для экономики России
Приближенный к Путину банкир заговорил о вреде войны для экономики России видео
12:00 1229
Духовный советник Трампа назвал Россию «военным преступником»
Духовный советник Трампа назвал Россию «военным преступником»
11:37 1182
Из России депортировали еще одну азербайджанскую семью
Из России депортировали еще одну азербайджанскую семью
11:15 2338
Ильхам Алиев на открытии дороги в Карабахе
Ильхам Алиев на открытии дороги в Карабахе фото
11:06 2525
Сафаров подал на апелляцию
Сафаров подал на апелляцию
10:24 1905
Санкции Трампа. Нет, не против России. А против Кубы
Санкции Трампа. Нет, не против России. А против Кубы наша корреспонденция
07:40 2909
Украина поразила еще один российский завод
Украина поразила еще один российский завод видео
10:04 2821
Алиев и Пашинян встретятся в Дубае?
Алиев и Пашинян встретятся в Дубае? Британские СМИ
09:48 3129
Депутат Верховной Рады Анна Пуртова в интервью haqqin.az: «Нам нельзя победить Россию на фронте и проиграть коррупции в тылу»
Депутат Верховной Рады Анна Пуртова в интервью haqqin.az: «Нам нельзя победить Россию на фронте и проиграть коррупции в тылу» наши беседы
06:57 3140

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган едет в Ханкенди
Эрдоган едет в Ханкенди
12:45 78
Скандал в армянском парламенте: депутат назвал Армению провокатором
Скандал в армянском парламенте: депутат назвал Армению провокатором
12:25 684
Приближенный к Путину банкир заговорил о вреде войны для экономики России
Приближенный к Путину банкир заговорил о вреде войны для экономики России видео
12:00 1229
Духовный советник Трампа назвал Россию «военным преступником»
Духовный советник Трампа назвал Россию «военным преступником»
11:37 1182
Из России депортировали еще одну азербайджанскую семью
Из России депортировали еще одну азербайджанскую семью
11:15 2338
Ильхам Алиев на открытии дороги в Карабахе
Ильхам Алиев на открытии дороги в Карабахе фото
11:06 2525
Сафаров подал на апелляцию
Сафаров подал на апелляцию
10:24 1905
Санкции Трампа. Нет, не против России. А против Кубы
Санкции Трампа. Нет, не против России. А против Кубы наша корреспонденция
07:40 2909
Украина поразила еще один российский завод
Украина поразила еще один российский завод видео
10:04 2821
Алиев и Пашинян встретятся в Дубае?
Алиев и Пашинян встретятся в Дубае? Британские СМИ
09:48 3129
Депутат Верховной Рады Анна Пуртова в интервью haqqin.az: «Нам нельзя победить Россию на фронте и проиграть коррупции в тылу»
Депутат Верховной Рады Анна Пуртова в интервью haqqin.az: «Нам нельзя победить Россию на фронте и проиграть коррупции в тылу» наши беседы
06:57 3140
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться