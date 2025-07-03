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Из России депортировали еще одну азербайджанскую семью

11:15 2341

Из Санкт-Петербурга депортирована еще одна азербайджанская семья.

По сообщению российских СМИ со ссылкой на региональное ГУ МВД, петербургская полиция приняла решение выдворить в Азербайджан вместе с родителями 15-летнего участника подросткового конфликта возле станции метро «Улица Дыбенко». Их насильно депортировали из России.

Накануне сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за бытового конфликта между подростками российские власти депортировали азербайджанскую семью, включая детей.

Несмотря на то что речь шла о ссоре подростков, полиция задержала азербайджанского мальчика, его отца, а потом и всю семью. В МВД РФ сообщили, что из России были выдворены сам 13-летний подросток, его родители, брат и сестра.

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