Пашинян требует внеочередных выборов католикоса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости проведения внеочередных выборов католикоса всех армян. Об этом он написал в соцсетях.

«Внеочередные выборы однозначно должны состояться. Но это должны быть внеочередные выборы католикоса всех армян», — отметил глава правительства.

С конца мая Пашинян открыто критикует католикоса Гарегина II и высшее духовенство Армянской апостольской церкви, обвиняя их в нарушении церковных обетов и участии в политической деятельности. Пашинян настаивает на том, что Гарегин II должен покинуть свой пост.

Напряженность между властями и церковью обострилась после массовых протестов и активного участия в них архиепископа Баграта Галстаняна, возглавившего движение «Священная борьба». В конце июня он был арестован по обвинению в подготовке захвата власти и планировании терактов. Также был задержан глава Ширакской епархии архиепископ Микаэл Аджапахян — ему вменяются призывы к свержению конституционного строя. В общей сложности по делу проходят более 15 человек.