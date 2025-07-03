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Стало известно о тайных контактах Израиля и России

11:28 1122

Израиль и РФ тайно поддерживают контакты по вопросам урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях еврейского государства с Ираном и Сирией. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

По ее сведениям, речь идет о «дипломатических переговорах на высоком уровне», которые начались по окончании военной кампании Израиля против Ирана, продолжавшейся с 13 по 24 июня.

Как отмечает Kan, диалог начался «примерно спустя неделю» после завершения кампании и в свете сигналов Москвы о готовности «выступить посредником» между Ираном и Израилем. Телерадиокомпания особо подчеркивает, что «Москва не вооружала Тегеран» во время 12-дневного конфликта. Кроме того, израильская сторона поддерживает контакты с Россией и «в связи с усилиями по достижению политического решения» в отношении Сирии, утверждает Kan.

Одновременно Израиль стремится добиться дипломатических гарантий в отношении Ирана и в диалоге с США, заявляет телерадиокомпания. Этот вопрос, как ожидается, станет одной из тем разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа во время их встречи в Вашингтоне, намеченной на следующую неделю, сообщает Kan.

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