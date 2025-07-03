Духовный советник Трампа назвал Россию «военным преступником»

Американский пастор, духовный советник президента Дональда Трампа Марк Бернс призвал возобновить поставки США Украине, которые были приостановлены для некоторых видов оружия. Он подчеркнул, что каждая задержка военной помощи стоит жизней.

«Пауза в поставках должна закончиться как можно скорее, поскольку нет места для компромиссов с режимом, который бомбит города и убивает женщин и детей», — заявил Бернс.

«То, что РФ делает в Украине, — не просто война, это военные преступления, и мир должен называть это именно так. Сейчас произошла временная пауза в поставках оборонительного оружия, такого как высокоточные снаряды и ракеты Hellfire для украинских F-16. Эта пауза должна закончиться как можно скорее. Каждая задержка стоит жизней. Каждое мгновение, которое мы ждём, даёт России больше времени для разрушений», — заявил Бернс.

Пастор напомнил о том, что в Пентагоне есть люди, считающие, что главной целью США должно быть противодействие Китаю.

«Но вот правда: если мы не остановим Россию в Украине, она пойдёт на Молдову, а затем на страны Балтии. Это повлечёт за собой инициирование статьи 5 Договора НАТО, которая обяжет США не только прислать больше оружия, но и американских солдат», — спрогнозировал он.

Бернс добавил: ни один американец не хочет, чтобы армия США участвовала в другой войне, поэтому Соединённые Штаты имеют шанс предотвратить такой сценарий.

«Мы должны вооружить Украину — не для эскалации войны, а для защиты невинных людей и спасения жизней», — сказал пастор.

Духовный советник Трампа пообещал, что будет говорить с главой Пентагона Питом Хэгсетом, чтобы «поделиться своими опасениями с гуманитарной точки зрения», ведь США не могут «стоять в стороне и смотреть, как это происходит».

«Поддержка Украины — это правильный шаг, и это также то, что на самом деле означает «Америка превыше всего», — подчеркнул он.

О сокращении поставок американского вооружения сначала стало известно из сообщений СМИ. Ряд изданий рассказал, что Пентагон задерживает внушительный пакет боеприпасов, который включает десятки перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 100 ракет Hellfire и AIM для истребителей F-16, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, десятки ракет для переносного зенитного ракетного комплекса Stinger, а также гранатометные выстрелы.

Эту информацию вскоре подтвердили в администрации США. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что Министерство обороны провело проверку военной помощи союзникам и по ее итогам приняло решение сократить объемы поставок, чтобы «поставить интересы Америки на первое место». Пентагон также отметил, что, хотя ведомство продолжает оказывать военную помощи Украине, оно также учитывает военные приоритеты США.

Для Украины решение США приостановить военную помощь стало сюрпризом. Правительство страны вызвало временного поверенного в делах США в свой МИД, а Министерство обороны запросило телефонный разговор с американскими коллегами. В Киеве отмечают, что пока что поставки вооружений продолжаются, однако перебои могут начаться уже в ближайшее время.