Баку и Киев углубляют сотрудничество в сфере разминирования

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев встретился с председателем ANAMA Вугаром Сулеймановым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

На встрече были обсуждены основные направления сотрудничества Украины и Азербайджана в сфере гуманитарного разминирования.

Посол поблагодарил Азербайджан за поддержку, оказанную Украине.

«Я проинформировал об успешной эксплуатации машины разминирования Revival-P, которую Азербайджан поставил нам для нужд Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям несколько лет назад, а в этом году предоставил дополнительный комплект необходимых запасных частей к ней», — отметил посол.

По его словам, на встрече была достигнута договоренность о дальнейших практических шагах по углублению сотрудничества в этой сфере. «Мы благодарны азербайджанским партнерам за готовность к совместной работе и обмену опытом», — подчеркнул дипломат.