Приближенный к Путину банкир заговорил о вреде войны для экономики России

Президент одного из крупнейших банков России - ВТБ - Андрей Костин, близкий к российскому лидеру Владимиру Путину, на Финансовом конгрессе Центробанка РФ открыто назвал войну против Украины причиной экономических проблем страны.

«Мы какие-то очень всегда робкие, когда говорим о причинах возникновения тех проблем в экономике, которые у нас имеются. Хорошо, что нам помогает президент. Вот он за последнюю неделю дважды высказался о том, что причиной инфляции у нас являются большие военные расходы. Расходы, которые ... стимулируют развитие определенных отраслей экономики - они еще и не производят продукцию, которая потом попадает на рынок. Эта продукция улетает куда-то, и поэтому предложение не увеличивается на рынке, а расходы растут», - заявил Костин.