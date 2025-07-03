Россияне едут в Баку, как и прежде

Туроператоры не фиксируют резкого снижения бронирований туров в Азербайджан, были только единичные аннуляции, сообщил в Telegram президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. «Вчера СМИ массово распространяли новости о резком снижении бронирований туров в Азербайджан - на 30-40%. Мы в Российском союзе туриндустрии проверили эту информацию: по данным туроператоров, она не подтверждается. Снижения бронирований нет. Аннуляции единичные, в рамках нормы», - написал он. По его данным, отношение к туристам в Азербайджане остается доброжелательным. «Просим туристов, как всегда, сохранять разумную осторожность, быть внимательными и следить за официальными сообщениями. В случае экстренных ситуаций обращайтесь в посольство и консульство России в Азербайджане», - добавил Уманский.

*** 12:56 Утверждается, что российские туристы якобы массово отказываются от поездок в Азербайджан из-за недавнего усиления напряженности между Россией и Азербайджаном. Российские источники сообщают, что число желающих посетить Азербайджан за последние два дня сократилось почти вдвое. Также сообщается об отмене заранее купленных турпакетов. Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что россиянам, желающим посетить Азербайджан, «необходимо учитывать сложившуюся ситуацию». Также 2 июля департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России призвал граждан РФ, находящихся в Азербайджане, «соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность». Однако российские туроператоры утверждают, что напряженность в отношениях с Азербайджаном пока не повлияла на их бизнес. При этом в туркомпании «Амиго-С» заявили, что, хотя Азербайджан пользуется спросом, если ситуация начнет усугубляться, компания остановит продажи. У туроператора «Дельфин» в данный момент нет туристов в Азербайджане, ближайшие заезды туристов компании ожидаются 4 и 6 июля, рассказал генеральный директор Сергей Ромашкин. При этом никакой реакции от тех, кто собирается ехать, также нет. «Мы, честно говоря, и не ожидаем, что те, кто планировал поездку, откажутся от своих планов. Такого еще на моей памяти не было», - сказал гендиректор.

* * * 12:10 Ситуация в Азербайджане не повлияла на работу российских туроператоров. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператоров.