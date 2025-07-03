Новые детали гибели футболиста Диогу Жоты

Автомобиль Lamborghini, в котором находились португальский футболист английского «Ливерпуля» Диогу Жота и его брат Андре Силва, потерял управление из-за лопнувшей шины, после чего вылетел в кювет и загорелся. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Авария произошла утром 3 июля в испанской провинции Самора. 28-летний Жота и 26-летний Силва погибли.

По информации Daily Mail, шина лопнула в момент обгона другого автомобиля, после чего Lamborghini вылетел за пределы дороги и загорелся.