Новые детали гибели футболиста Диогу Жоты

Автомобиль Lamborghini, в котором находились португальский футболист английского «Ливерпуля» Диогу Жота и его брат Андре Силва, потерял управление из-за лопнувшей шины, после чего вылетел в кювет и загорелся. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Авария произошла утром 3 июля в испанской провинции Самора. 28-летний Жота и 26-летний Силва погибли.
По информации Daily Mail, шина лопнула в момент обгона другого автомобиля, после чего Lamborghini вылетел за пределы дороги и загорелся.
*** 12:22
Португальский футболист английского «Ливерпуля» Диогу Жота, а также его брат Андре погибли в ДТП в Испании, сообщает Marca.
Отмечается, что авария произошла на 65-м километре трассы А-52, недалеко от муниципалитета Паласьос-де-Санабрия. Автомобиль, в котором 28-летний футболист ехал со своим 26-летним братом Андре, сошел с дороги и загорелся.
Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги. За «красных» Диогу играл с 2020 года.
Ранее португальский футболист представлял «Вулверхэмптон», мадридский «Атлетико», «Порту» и клуб «Пасуш де Феррейра».
Вместе со сборной Португалии Жота дважды выигрывал Лигу наций УЕФА.