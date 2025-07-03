USD 1.7000
EUR 2.0043
RUB 2.1553
Подписаться на уведомления
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору
Новость дня
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору

Новые детали гибели футболиста Диогу Жоты

обновлено 14:43
14:43 4630

Автомобиль Lamborghini, в котором находились португальский футболист английского «Ливерпуля» Диогу Жота и его брат Андре Силва, потерял управление из-за лопнувшей шины, после чего вылетел в кювет и загорелся. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Авария произошла утром 3 июля в испанской провинции Самора. 28-летний Жота и 26-летний Силва погибли.

По информации Daily Mail, шина лопнула в момент обгона другого автомобиля, после чего Lamborghini вылетел за пределы дороги и загорелся.

*** 12:22

Португальский футболист английского «Ливерпуля» Диогу Жота, а также его брат Андре погибли в ДТП в Испании, сообщает Marca.

Отмечается, что авария произошла на 65-м километре трассы А-52, недалеко от муниципалитета Паласьос-де-Санабрия. Автомобиль, в котором 28-летний футболист ехал со своим 26-летним братом Андре, сошел с дороги и загорелся.

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги. За «красных» Диогу играл с 2020 года.

Ранее португальский футболист представлял «Вулверхэмптон», мадридский «Атлетико», «Порту» и клуб «Пасуш де Феррейра».

Вместе со сборной Португалии Жота дважды выигрывал Лигу наций УЕФА.

Взорвали «мэра» Луганска
Взорвали «мэра» Луганска видео
16:24 52
Россия ударила ракетами по Одессе: есть убитые, среди раненых сирийцы
Россия ударила ракетами по Одессе: есть убитые, среди раненых сирийцы видео; обновлено 16:10
16:10 1984
Депутата Тагизаде лишили должности и зарплаты
Депутата Тагизаде лишили должности и зарплаты
15:42 1506
Российских дезертиров бросают в мясорубку
Российских дезертиров бросают в мясорубку
15:22 1777
Захарова об отношениях Баку и Москвы: «Кому-то это не нравится»
Захарова об отношениях Баку и Москвы: «Кому-то это не нравится»
10:15 6192
Санкции Трампа. Нет, не против России. А против Кубы
Санкции Трампа. Нет, не против России. А против Кубы наша корреспонденция; все еще актуально
07:40 3337
Депутат Верховной Рады Анна Пуртова в интервью haqqin.az: «Нам нельзя победить Россию на фронте и проиграть коррупции в тылу»
Депутат Верховной Рады Анна Пуртова в интервью haqqin.az: «Нам нельзя победить Россию на фронте и проиграть коррупции в тылу» наши беседы; все еще актуально
06:57 3615
Борьба за трон: внука Хомейни не остановить
Борьба за трон: внука Хомейни не остановить горячая тема
05:24 7855
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору сенсационные подробности; все еще актуально
04:21 12498
Ильхам Алиев в Ханкенди
Ильхам Алиев в Ханкенди фото; обновлено 14:59
14:59 7402
Задержанным в Баку россиянам предоставили консульский доступ
Задержанным в Баку россиянам предоставили консульский доступ обновлено 15:43
15:43 2030

ЭТО ВАЖНО

Взорвали «мэра» Луганска
Взорвали «мэра» Луганска видео
16:24 52
Россия ударила ракетами по Одессе: есть убитые, среди раненых сирийцы
Россия ударила ракетами по Одессе: есть убитые, среди раненых сирийцы видео; обновлено 16:10
16:10 1984
Депутата Тагизаде лишили должности и зарплаты
Депутата Тагизаде лишили должности и зарплаты
15:42 1506
Российских дезертиров бросают в мясорубку
Российских дезертиров бросают в мясорубку
15:22 1777
Захарова об отношениях Баку и Москвы: «Кому-то это не нравится»
Захарова об отношениях Баку и Москвы: «Кому-то это не нравится»
10:15 6192
Санкции Трампа. Нет, не против России. А против Кубы
Санкции Трампа. Нет, не против России. А против Кубы наша корреспонденция; все еще актуально
07:40 3337
Депутат Верховной Рады Анна Пуртова в интервью haqqin.az: «Нам нельзя победить Россию на фронте и проиграть коррупции в тылу»
Депутат Верховной Рады Анна Пуртова в интервью haqqin.az: «Нам нельзя победить Россию на фронте и проиграть коррупции в тылу» наши беседы; все еще актуально
06:57 3615
Борьба за трон: внука Хомейни не остановить
Борьба за трон: внука Хомейни не остановить горячая тема
05:24 7855
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору
Администрация Трампа представила Баку и Еревану план по Зангезурскому коридору сенсационные подробности; все еще актуально
04:21 12498
Ильхам Алиев в Ханкенди
Ильхам Алиев в Ханкенди фото; обновлено 14:59
14:59 7402
Задержанным в Баку россиянам предоставили консульский доступ
Задержанным в Баку россиянам предоставили консульский доступ обновлено 15:43
15:43 2030
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться