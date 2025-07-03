Ликвидирован замглавкома российского флота

«Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и сослуживцам Михаила Гудкова, Наримана Шихалиева и всех остальных бойцов, кто погиб в Курской области», - говорится в сообщении.

Заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской бригады Михаил Гудков погиб в Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко.

* * * 12:30

Российские телеграм-каналы сообщили о гибели командира 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, а с марта 2025 года — заместителя главнокомандующего ВМФ РФ Михаила Гудкова.

Отмечается, что Гудков якобы погиб при исполнении воинского долга на фронте. О его гибели сообщили вечером 2 июля.

Об обстоятельствах его смерти не сообщается. Официальной информации о гибели Гудкова пока нет.

С февраля 2022 года Гудков участвовал в составе подразделений Западного округа РФ в войне против Украины, командовал некоторыми подразделениями 155-й бригады на Херсонском направлении. В октябре 2023 года Гудков лично получил награду из рук тогдашнего министра обороны РФ Сергея Шойгу за «мужество и воинскую доблесть».