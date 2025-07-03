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Эрдоган едет в Ханкенди

12:45 2145

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 4 июля, посетит азербайджанский город Ханкенди для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества.

Об этом заявил глава Управления по связям с общественностью при Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

На саммите будут обсуждаться вопросы изменения климата, торговых отношений, транспортных коммуникаций и реформ в организации, а также состоится обмен мнениями о сотрудничестве между странами-членами.

Президент Турции выступит на саммите с речью и проведет встречи с лидерами других стран.

Помимо глав государств и правительств стран-членов, в саммите примут участие наблюдатели и представители международных организаций.

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