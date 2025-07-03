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Алиев поздравил Лукашенко

12:48 1488

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Беларуси Александру Лукашенко по случаю Дня независимости, сообщает официальный сайт главы государства.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Александр Григорьевич,

От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ дружественной Беларуси с государственным праздником – Днем независимости.

Азербайджан и Беларусь связывают традиционно тесные отношения дружбы и взаимоподдержки. Хотел бы с удовлетворением отметить высокую динамику сотрудничества между нашими странами, которое с каждым годом наполняется новым содержанием. Отрадно, что мы смогли достичь хорошего уровня в развитии межгосударственного диалога, укреплении торгово-экономического сотрудничества и интенсификации культурно-гуманитарных связей.

Убежден, что совместными усилиями двусторонние связи и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью будут и впредь динамично расширяться и углубляться по всем направлениям, в духе стратегического партнерства в интересах наших дружественных народов и стран.

В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а Республике Беларусь – благополучия и процветания».

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