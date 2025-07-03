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В России загорелся пороховой завод: есть погибшие

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В городе Котовске в Тамбовской области в ночь на 3 июля три человека погибли в ходе пожара на одном из предприятий, сообщил врио губернатора Евгений Первышов со ссылкой на главу Котовска Алексея Плахотникова. Еще три человека пострадали, двое из них доставлены в больницу. «По предварительным данным, причиной стало нарушение технологических процессов», — написал руководитель региона в телеграм-канале.

Губернатор не уточнил название предприятия, на котором произошло ЧП. В то же время издание «Твердый знак Тамбов» пишет, что речь идет о тамбовском пороховом заводе (входит в «Ростех»), который находится в Котовске и является одним из крупнейших в России. Предприятие, согласно открытым источникам, производит пироксилиновые пороха для всех видов оружия и сухопутных, морских и авиационных артсистем, выпуская более 200 видов продукции военного и гражданского назначения.

Завод с начала войны в Украине как минимум пять раз становился целью ударов украинских войск. Последние два налета дронов ВСУ произошли в июне и мае 2025 года. В частности, в ночь на 11 июня в ходе массированной беспилотной атаки на Тамбовскую область «в результате падения одного из сбитых БПЛА» случился пожар, сообщал Первышов. Baza и Mash писали, что под атаку попал пороховой завод в Котовске. По данным Astra и «ВЧК-ОГПУ», загорелся один из складов боеприпасов.

До этого предприятие подверглось налету украинских дронов 29 мая. Тогда пожар вспыхнул на крыше одного из складов, обошлось без пострадавших. Также налеты на завод имели место в январе этого года, в июле 2024-го и в ноябре 2023-го. Существенных повреждений предприятие не получило и продолжило выпуск продукции.

В ночь на 3 июля атаковали беспилотниками Липецкую область. По данным украинских СМИ, под атакой оказался завод ПАО «Энергия» — крупнейшее в России предприятие по производству аккумуляторов.

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