Гордость за Америку понемногу сдувается

Далеко не все народы отличаются таким уровнем патриотизма, как американцы. Всякого рода ритуалы, связанные с флагом и гимном, у них прочно вписаны в повседневную практику и кажутся сами собой разумеющимися. И это понятно, самой могучей стране мира есть чем гордится. Правда, в последние годы и тут происходят заметные изменения.
Накануне очередного Дня Независимости, который в США отмечают 4 июля, институт Гэллап замерял, насколько американцы горды быть гражданами своего государства. Эти опросы проводятся с 2001 года, и динамика изменений представляет немалый интерес.
Нынешнее исследование было проведено до операции США в Иране, поэтому о влиянии этого события на восприятие собственной страны говорить не приходится. Средние цифры среди взрослого населения Америки такие: 58% опрошенных «чрезвычайно горды», 19% испытывают «умеренную гордость», 11% «лишь немного», а 9% - «нисколько». Для сравнения: в январе 2001 года «чрезвычайно горды» быть американцами были 87%, а после террористических атак 9/11 эта цифра подскочила за 90%.
Самое большое число переставших гордиться гражданством среди демократов. Еще в прошлом году 62% заявляли о высоком уровне гордости, сейчас их почти в два раза меньше – 36%. Не нужно быть большим специалистом, чтобы связать это падение с приходом к власти в Белом доме Дональда Трампа. Снизилось это число и среди политически независимых – до 53%, на семь процентов ниже, чем годом раньше.
И понятно, что среди республиканцев, чей кандидат занял президентский пост, гордость, и без того всегда значительно более высокая, чем среди других политических групп, выросла: с 85% год назад до 92% сейчас. Так что ощущение, что Америка снова становится великой, присуще в первую очередь избирателям Республиканской партии, у прочих это ощущение скорее затухает.
Но в историческом разрезе нынешние 36% «гордых» демократов и 53% независимых производят сильное впечатление, ведь в 2001 году их число почти не отличалось от числа республиканцев: 87% и 84%. Америка действительно заметно меняется, и не только под влиянием Дональда Трампа, хотя основная тенденция к падению обозначилась как раз с 2016 года, когда он первый раз стал президентом.
Что еще характерно: наименьшее число «гордых» среди молодого поколения, родившихся после 1996 года: треть из них говорит, что испытывает совсем небольшую гордость либо вообще никакой.
Считается, что среди избирателей Трампа большинство недовольно своим положением, и это недовольство, игра на нем, привело его к власти. Но, оказывается, люди помоложе и с более либеральными взглядами куда более скептично относятся к Америке. Хотя в целом процент людей очень патриотичных в ней по-прежнему повыше, чем во многих других странах. Но и Дональд Трамп у власти на втором сроке не пробыл еще и полугода.