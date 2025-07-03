Гордость за Америку понемногу сдувается

Далеко не все народы отличаются таким уровнем патриотизма, как американцы. Всякого рода ритуалы, связанные с флагом и гимном, у них прочно вписаны в повседневную практику и кажутся сами собой разумеющимися. И это понятно, самой могучей стране мира есть чем гордится. Правда, в последние годы и тут происходят заметные изменения. Накануне очередного Дня Независимости, который в США отмечают 4 июля, институт Гэллап замерял, насколько американцы горды быть гражданами своего государства. Эти опросы проводятся с 2001 года, и динамика изменений представляет немалый интерес.

Нынешнее исследование было проведено до операции США в Иране, поэтому о влиянии этого события на восприятие собственной страны говорить не приходится. Средние цифры среди взрослого населения Америки такие: 58% опрошенных «чрезвычайно горды», 19% испытывают «умеренную гордость», 11% «лишь немного», а 9% - «нисколько». Для сравнения: в январе 2001 года «чрезвычайно горды» быть американцами были 87%, а после террористических атак 9/11 эта цифра подскочила за 90%. Самое большое число переставших гордиться гражданством среди демократов. Еще в прошлом году 62% заявляли о высоком уровне гордости, сейчас их почти в два раза меньше – 36%. Не нужно быть большим специалистом, чтобы связать это падение с приходом к власти в Белом доме Дональда Трампа. Снизилось это число и среди политически независимых – до 53%, на семь процентов ниже, чем годом раньше. И понятно, что среди республиканцев, чей кандидат занял президентский пост, гордость, и без того всегда значительно более высокая, чем среди других политических групп, выросла: с 85% год назад до 92% сейчас. Так что ощущение, что Америка снова становится великой, присуще в первую очередь избирателям Республиканской партии, у прочих это ощущение скорее затухает.