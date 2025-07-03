В Армении обсудят новую Конституцию

Первое за долгое время заседание Совета по конституционной реформе состоится через две недели. Об этом сообщила министр юстиции Армении Србуи Галян.

По ее словам, новый текст Конституции может быть готов в течение 10 месяцев, однако сроки зависят от хода обсуждений. Галян отметила, что обсуждение проекта может быть публичным.

«Текст находится на стадии разработки. Предстоят обсуждения по ключевым концептуальным положениям, и только после этого документ будет представлен общественности», — сказала министр.

Она также добавила, что по итогам обсуждений возможны значительные изменения в проекте. Вопрос о возможных поправках в Декларации независимости, по ее словам, также подлежит обсуждению.