США и Иран снова за столом переговоров

Вашингтон ведет контакты с Тегераном с целью возобновления переговоров по иранской ядерной программе, которые могут состояться уже на следующей неделе в Осло, сообщает израильский телеканал N12, не уточняя источников.

«После атаки на Иран и прекращения огня США ведут переговоры с Ираном, чтобы возобновить обсуждения по ядерному соглашению на следующей неделе в Осло», — утверждает телеканал.

25 июня президент США Дональд Трамп заявил, что американо-иранские переговоры по ядерной программе состоятся уже на этой неделе. 28 июня NBC News сообщило, что спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф проведет консультации с иранскими представителями о возможном заключении нового соглашения по ядерной программе. 30 июня Белый дом подтвердил, что Уиткофф продолжает обсуждение ядерного соглашения с Ираном, однако не уточнил, состоятся ли очные контакты на этой неделе.

В 2015 году Иран и мировые державы — Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция — подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что положило конец кризису, вызванному обвинениями Запада в разработке Ираном ядерного оружия. Однако в 2018 году Трамп вышел из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году Иран сократил свои обязательства по СВПД и ограничил доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии на свои ядерные объекты.

С апреля по май 2025 года Иран и США провели пять раундов консультаций по ядерной программе. Переговоры были приостановлены из-за военной операции Израиля против Ирана с 13 по 25 июня и американских ударов по иранским ядерным объектам. В это время переговоры также вели представители стран европейской тройки (Великобритания, Германия и Франция), которые не смогли стать посредниками в заключении нового соглашения по иранской ядерной программе.